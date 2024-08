Duas jovens, de 17 e 22 anos, foram baleadas por um homem na noite desta terça-feira junto à barragem de Póvoa e Meadas, em Castelo de Vide, no distrito de Portalegre. As vítimas, que se encontravam a pernoitar no local, ficaram gravemente feridas e foram, num primeiro momento, transportadas para o Hospital de Portalegre.

Ao que o Observador conseguiu apurar, junto de fonte da GNR, o suspeito, que estava na posse de uma caçadeira, é um homem de 74 anos, de nacionalidade espanhola, residente na zona. Quando se depararam com a presença do suspeito, as jovens contactaram uma terceira pessoa, que deu o alerta às autoridades.

Ao chegar ao local, a GNR encontrou as jovens de mãos amarradas e a “pedir auxílio”. Uma apresentava ferimentos numa mão e a outra nas costas. As autoridades conseguiram localizar e deter o suspeito, que tentou fugir e desfazer-se da caçadeira ao atirá-la para dentro de água. Apesar disso, a GNR conseguiu recuperar a arma de fogo.

Em declarações ao Observador, fonte da GNR adiantou também que o suspeito terá tentado violar as duas jovens, uma residente em Castelo de Vide e outra na zona de Lisboa, antes de as balear.

Após serem observadas e estabilizadas no Hospital de Portalegre, as vítimas foram transferidas para o Hospital de São José, em Lisboa. Ilídio Pinto Cardoso, porta-voz da Unidade Local de Saúde (ULS) do Alto Alentejo, disse à agência Lusa que “a jovem de 17 anos foi para a cirurgia plástica e a de 22 anos foi para ortopedia”.

A investigação passou para a alçada da Polícia Judiciária de Évora. O detido deverá ser esta quarta-feira ouvido em primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Nisa, para a aplicação de eventuais medidas de coação.

De acordo com o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo, as operações mobilizaram 25 operacionais apoiados por 11 veículos, incluindo uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER). Os Bombeiros de Castelo de Vide, a GNR e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) estiveram no local.