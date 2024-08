A Câmara de Oeiras aprovou a abertura de concurso público para a primeira fase da requalificação paisagística do campus do Instituto Superior Técnico (IST) no Taguspark, em Porto Salvo, num investimento de 1,8 milhões de euros, foi esta quinta-feira anunciado.

Numa nota, a autarquia, no distrito de Lisboa, informou que “o projeto de requalificação inclui o enquadramento paisagístico, assim como, em fase posterior, a oferta de instalações desportivas e de lazer“, que permitam dotar o campus universitário de condições para “serem partilhadas por estudantes do IST, residentes locais e trabalhadores das inúmeras empresas do parque tecnológico do Taguspark”.

A construção do campus teve início em 1993 e, passados mais de 30 anos do seu arranque, o objetivo deste projeto “é a melhoria da zona exterior”, bem como das “condições acessibilidades e de acolhimento” deste polo universitário.

Segundo a autarquia, o IST tem como “estratégia social para este campus abrir-se à sociedade, em particular aos munícipes de Oeiras, criando e dando continuidade a um conjunto de ações junto de escolas e outras entidades”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O projeto global pretende “valorizar o espaço para o uso público ao longo do ano, criando espaços polivalentes e atrativos para a comunidade, zonas de estadia, atividade física e produção, percursos pedonais e cicláveis, servidos de iluminação e mobiliário urbano adequado”, lê-se no mais recente boletim municipal.

A proteção aos ventos dominantes, o aumento da capacidade de estacionamento e a utilização de materiais locais e vegetação autóctone, “visando baixos requisitos de manutenção e sustentabilidade”, também estão previstas no projeto, num “investimento global de 5,75 milhões de euros, divididos em duas fases”.

O executivo liderado pelo independente Isaltino Morais aprovou a abertura do procedimento concursal para a adjudicação da empreitada de obras públicas da fase um do projeto, com o preço base de 1.880.307,30 euros, acrescido de IVA à taxa legal de 6%, e com prazo máximo de execução de 18 meses.