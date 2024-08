Duas crianças de 12 anos tornaram-se as pessoas mais jovens a serem acusadas pelos tumultos que se seguiram aos assassinatos de três meninas em Southport, Inglaterra.

Um jovem de 12 anos de Southport foi acusado de desordem violenta e deve comparecer ao Tribunal Juvenil de Merseyside esta segunda-feira. Já outro jovem da mesma idade declarou-se, também esta segunda-feira, culpado de duas acusações de desordem violenta no Tribunal Juvenil de Manchester City.

A promotora Tess Kenyon disse ao tribunal que o menor fazia parte de um grupo que se reuniu no passado dia 31 de julho em frente a um hotel Holiday Inn que abrigava requerentes de asilo. Já nos desacatos que decorreram no centro de Manchester três dias mais tarde, a 3 de agosto, Kenyon afirmou que a mesma criança foi “filmada pela polícia a pontapear a janela da frente de uma loja”, segundo informa o The Telegraph.

A juíza distrital Joanne Hirst disse que o caso era “muito sério” e que o menor de 12 anos, que participou em dois motins separados, estava “mais envolvido na violência e na desordem” do que qualquer outra pessoa que ela tinha visto. A criança foi encaminhada para o alojamento das autoridades locais e vai ouvir a sentença no Tribunal de Magistrados de Manchester a 2 de setembro.

Perto de 300 pessoas – de acordo com a BBC – assistiram este domingo, dia 11, ao cortejo fúnebre em Southport em homenagem a Alice da Silva Aguiar, a menina de nove anos, filha de madeirenses, que foi uma das três vítimas mortais do ataque com uma faca levado a cabo por um jovem de 17 anos, que foi detido. Mais duas crianças morreram neste ataque e outras oito ficaram feridas, assim como dois adultos. O ataque aconteceu durante uma aula de dança que tinha Taylor Swift como temática.

Após o ataque aconteceram uma série de motins anti-imigração que foram, de acordo com as autoridades, convocados por grupos de extrema-direita, no seguimento de rumores que se propagaram online de que o suspeito seria de origem muçulmana e requerente de asilo. As autoridades revelaram, entretanto, que o jovem é natural do País de Gales e filho de pais ruandeses. Aos tumultos, as autoridades responderam com uma reação judicial severa, com mais de 900 detenções, segundo a Sky News.