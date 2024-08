A PSP de Bragança deteve um indivíduo de 51 anos por suspeita do crime de violência doméstica contra a sua companheira e os seus dois filhos, numa ação desencadeada após uma denúncia, revelou esta segunda-feira esta força de segurança.

De acordo com um comunicado da PSP, a ação policial foi desencadeada após uma comunicação recebida pelo Centro de Comando e Controlo Operacional, que reportava agressões em curso no interior de uma residência nesta cidade.

Segundo a mesma nota, os agentes, ao chegarem ao local, encontraram o suspeito a agredir fisicamente as vítimas.

“Foi necessário o uso de força estritamente necessária para imobilizar o agressor e cessar as agressões. Durante a intervenção, a vítima confirmou que as agressões físicas eram uma situação recorrente e que já existia um processo anterior de violência doméstica contra o suspeito”, explicou a PSP.

De acordo com esta Policia, segundo o relato das vítimas, o agressor desferiu vários murros no tórax, rosto e membros superiores das mesmas, causando-lhes fortes dores. Além disso, foi reportado que o suspeito usou uma faca de grandes dimensões para ameaçar as vítimas, a qual foi posteriormente apreendida.

Após a detenção, o suspeito foi conduzido às salas de detenção do Comando, sendo presente ao Tribunal de Bragança. A medida de coação aplicada foi a proibição de contacto com as vítimas, devendo manter um afastamento superior a 300 metros, controlado por pulseira eletrónica.

A PSP de Bragança reafirma o seu compromisso com a proteção das vítimas de violência doméstica, garantindo a aplicação rigorosa da lei e o apoio necessário às vítimas.