Mais de 50 jovens menores de idade foram acusados em casos relacionados com os motins anti-imigração no Reino Unido. Esta terça-feira, uma rapariga de 13 anos declarou-se culpada de atacar um hotel em que se encontravam requerentes de asilo — é a mais jovem que se sabe ter sido presente a tribunal, avança o The Telegraph.

A rapariga, que não foi identificada por ser menor, compareceu no tribunal de Basingstoke com a mãe e o padrasto e permaneceu em silêncio durante a audiência, exceto para dizer o seu nome e fazer uma admissão de culpa.

O incidente que levou à detenção ocorreu no dia 31 de julho em Aldershot, uma localidade no sudoeste de Londres. A jovem foi vista aos pontapés e aos murros à porta do hotel Potters International, onde se encontravam hospedados vários requerentes de asilo. A declaração de culpa contempla uma acusação de conduta violenta por ameaçar a segurança pessoal das pessoas no interior do hotel.

As autoridades locais relataram que se encontravam junto ao hotel cerca de 200 pessoas, num protesto pacífico que evoluiu para um motim por volta das 18h45. “Uma minoria das pessoas presentes envolveu-se em atividades criminosas, atirando objetos e sujeitando as pessoas a abusos raciais“, declarou um porta-voz da polícia de Hampshire, citado pelo The Guardian.

O procurador responsável pelo caso notou que a participação de pessoas tão jovens nos motins requer especial atenção por parte das autoridades. “Este incidente alarmante causou medo genuíno nas pessoas que estavam a ser alvo destes rufias — e é particularmente preocupante saber que uma rapariga tão jovem participou nesta desordem violenta“, apontou Thomas Power.

O juiz Tim Pattinson libertou a criança sob fiança e adiou a leitura da sentença para o dia 30 de setembro, também no tribunal de menores de Basingstoke.

Esta terça-feira foi mais um dia atribulado nos tribunais do Reino Unido, que estão a processar as centenas de pessoas que foram detidas desde o dia 31 de julho, em protestos anti-imigração depois do ataque em Southport que matou três crianças. Alimentados por informações falsas que o atacante era requerente de asilo, os motins espalharam-se pelo país.

Na passada segunda-feira, duas crianças de 12 anos foram presentes nos tribunais de Merseyside e Manchester, por incidentes semelhantes ao desta rapariga, incluindo um protesto violento em frente a um outro hotel que também alojava requerentes de asilo. Estes dois rapazes são, até agora, os acusados mais jovens destes motins.