Um total de 13 pessoas foram detidas no decorrer de protestos no primeiro dia da Convenção Nacional Democrata em Chicago, na segunda-feira, informou esta terça-feira o superintendente da polícia daquela cidade nos Estados Unidos, Larry Snelling.

A maioria das detenções esteve relacionada com uma “breve violação” da vedação de segurança nas imediações do pavilhão United Centre.

As 13 pessoas foram detidas sob acusações que vão desde invasão criminosa e resistência e obstrução a detenção até agressão agravada aos agentes da polícia.

Outras duas pessoas tinham sido detidas no domingo, durante uma marcha de protesto, por destruição de propriedade privada e resistência a ordens de detenção. Até à manhã desta terça-feira foram detidas 15 pessoas no total.

Vários protestos foram planeados para decorrer ao longo da semana, incluindo um em frente ao Consulado de Israel na noite desta terça-feira. Porém, a participação no comício principal, na segunda-feira, ficou muito aquém das estimativas dos organizadores, que previam a participação de mais de 20 mil pessoas.

Segundo o superintendente da polícia de Chicago, estiveram presentes cerca de 3.500 pessoas e a maioria dos manifestantes eram pacíficos.

No entanto, alguns entraram em confronto com a polícia e laçaram gás pimenta contra as autoridades durante os confrontos no parque onde ocorreu uma brecha na vedação de segurança, segundo Snelling.

O parque onde foi feito o maior número de detenções fica a um quarteirão da arena onde decorre a convenção e serviu de ponto de destino para uma marcha de milhares de pessoas que pediam um cessar-fogo na guerra entre Israel e o Hamas.

Várias dezenas de ativistas separaram-se do grupo principal, romperam a barreira de segurança e foram empurrados para trás pela polícia.

Segundo as autoridades, o perímetro de segurança interno em volta do United Centre não foi violado e não houve qualquer ameaça para os participantes na convenção.

Na manhã desta terça-feira foi instalada uma linha de vedação extra no parque e as altas barreiras metálicas foram reforçadas para evitar que os manifestantes as levantassem e removessem.