A Reserva Federal norte-americana anunciou nesta quarta-feira um corte das taxas de juro do dólar, o primeiro desde a pandemia e depois de os juros terem estado em máximos de duas décadas ao longo de mais de um ano. O banco central, aliás, surpreendeu com um corte de juros de 50 pontos-base, quando a generalidade dos analistas admitia que seria de apenas 25 pontos.

O corte da taxa de juro, para um intervalo entre 4,75% e 5,00%, surge depois de Jay Powell, o presidente da Reserva Federal (Fed), ter sinalizado num simpósio recente (Jackson Hole) que a o banco central está, nesta fase, mais preocupada com os sinais de fragilidade no mercado de trabalho do que com a ameaça da inflação, que foi estimada em 2,5% mês passado – um valor não muito distante do objetivo de 2%.

Ainda assim, o candidato republicano às próximas eleições, Donald Trump, disse, antes da decisão, que anunciar um corte das taxas de juro – fosse ele maior ou menor – seria um erro. Baixar os juros, tão perto das eleições (de novembro), “é algo que eles [os responsáveis da Fed] sabem que não deviam fazer“, alegou Trump que, recorde-se, foi quem nomeou Powell para a liderança da Fed durante o seu mandato presidencial (2016-2020).

Trump já afirmou, há várias semanas, que caso volte a ser eleito Presidente irá defender que a Casa Branca passe a ter “uma palavra a dizer” nas decisões de política monetária da Fed. Essa é uma posição que choca com a visão de que os bancos centrais devem ser independentes do poder político, já que é esse o modelo mais eficaz no controlo da inflação e dos estímulos à economia.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Depois de anunciada a decisão sobre taxas de juro, Jay Powell irá dentro de momentos protagonizar a habitual conferência de imprensa em que o presidente da Fed irá justificar a opção tomada e, potencialmente, dar algumas pistas sobre a trajetória mais provável a ser seguida nos próximos meses. Uma trajetória que será importante também para a zona euro e para o Banco Central Europeu, dada a sincronia que os bancos centrais procuram ter, na medida do possível, nas suas decisões.