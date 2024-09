Continua a avolumar-se o número de alegações de violação, assédio e outros comportamentos sexuais impróprios por parte de Mohamed Al Fayed, o magnata egípcio que durante mais de duas décadas foi dono dos míticos armazéns britânicos Harrods.

Depois das primeiras alegações vindas a público no contexto de um documentário da BBC, que deu voz a mais de 20 funcionárias dos armazéns que se queixaram de assédio e violação, já mais de 200 outras mulheres quebraram o silêncio e contactaram o grupo de advogados que está a representar as vítimas em ações judiciais contra a empresa, noticia o jornal britânico The Guardian.

Agora, além de relatos de crimes ocorridos no Harrods ou contra funcionárias das lojas, há também alegações relacionadas com os 16 anos em que Al Fayed foi o dono do clube de futebol britânico Fulham FC.

Segundo o grupo jurídico “Justice for Harrods Survivors”, entre as mais de 200 novas alegações feitas após o documentário da BBC há vários relatos que dizem respeito ao clube de futebol, de que Al Fayed foi dono entre 1997 e 2013.

Contudo, não há ainda indicações concretas sobre o número e os contornos destes casos. Citado pelo The Guardian, um porta-voz do clube confirmou que o Fulham está “no processo de estabelecer se alguém no clube foi afetado pelos relatos que dizem respeito ao senhor Al Fayed”.

Por seu turno, a Football Association, que é a federação britânica de futebol, confirmou ter conhecimento dos relatos e estar em contacto com o Fulham.

Apesar de o atual escândalo ter sido espoletado pelo documentário da BBC, a verdade é que as suspeitas de comportamentos sexuais inapropriados por parte de Mohamed Al Fayed já remontam à década de 1990. Das 20 mulheres que falaram à BBC, cinco revelaram mesmo ter sido violadas.

Durante os 16 anos em que foi dono do Fulham, Al Fayed investiu cerca de 200 milhões de libras no clube, que se revelariam fundamentais para o sucesso desportivo da principal equipa de futebol do Fulham.

Foi também durante o período de Al Fayed à frente do Fulham que o clube se estreou no futebol feminino. Um antigo treinador da equipa feminina, Gaute Haugenes, já veio a público dizer que as denúncias que Al Fayed não era surpreendentes e que sempre procurou proteger as jogadores porque, no clube, todos sabiam que “ele gostava de mulheres jovens e louras”.

Esta quinta-feira, a Polícia Metropolitana de Londres lançou um apelo público para que as potenciais vítimas de crimes sexuais praticados por Mohamed Al Fayed contactassem as autoridades.

Al Fayed, que além de empresário foi também o pai de Dodi, o produtor de cinema que morreu com a Princesa Diana em Paris em 1994, morreu em 2023 e, por isso, já não poderá haver procedimentos criminais contra ele.

Contudo, as autoridades continuam a investigar a possibilidade de haver outros intervenientes nos crimes que ainda possam ser criminalmente investigados.