Tudo indica que o Irão utilizou algumas das suas armas mais avançadas no ataque contra Israel desta terça-feira. Pelo menos 180 mísseis foram disparados a partir do Irão, num ataque com o dobro do tamanho daquele que foi o primeiro ataque de sempre de Teerão contra Israel, em abril. O Corpo de Guardas da Revolução Islâmica revelou, após o ataque desta terça, ter lançado mísseis Fattah de última geração pela primeira vez e as imagens dos destroços parecem comprovar a informação iraniana.

Vídeos verificados pelo The New York Times mostram a secção de propulsão – a parte de trás do projétil – de um grande míssil preto cravado no solo de um quintal em Tel Sheva, Israel. Fabian Hinz, um especialista em mísseis iranianos, disse ao jornal norte-americano que o padrão caraterístico do míssil corresponde ao dos mísseis Kheibar Shekan e Fattah do Irão.

O míssil hipersónico Fattah é de última geração foi apresentado em junho de 2023 como o único “capaz de penetrar em todos os escudos de defesa”. A descrição foi feita por Amirali Hajizadeh, chefe da força aeroespacial do país, numa clara referência aos escudos antiaéreos utilizados por Israel.

O míssil apresentado, no ano passado, tem capacidade para se mover a uma velocidade de mais de 5 mil metros por segundo, tendo um alcance de 1.400 km (870 milhas). Viaja, assim, a uma velocidade entre cinco a 15 vezes mais rápida à velocidade do som.

A principal diferença entre este tipo de míssil e os mísseis balísticos tradicionais é que são altamente capazes de alterar o curso e a trajetória durante o voo, permitindo fazer movimentos que são imprevisíveis para os escudos antiaéreos, que ficam enfraquecidos pelas constantes mudanças de altitude e de trajetória.

Este tipo de mísseis tem um comprimento total de aproximadamente 12 metros, um diâmetro de 80 cm e um peso que pode variar entre os 3.500 a 4.100 kg. Ao que se sabe, os EUA, a Rússia, a China e Coreia do Norte são os únicos países que testaram com sucesso mísseis hipersónicos. No entanto, os detalhes exatos sobre este tipo de armamento continuam a ser reduzidos.

Fattah, o nome escolhido pelo líder supremo do Irão, ayatollah Ali Khamenei, é uma referência a uma das características de Alá no Corão. No livro sagrado islâmico, Alá é descrito como “Al-Fattah”, ou “o vitorioso”, “o que traz a vitória”. Na reação ao ataque desta terça-feira, Khamenei, fez uma referência ao armamento utilizado afirmando que “a vitória pertence aos defensores da justiça”. No X, partilhou uma ilustração dos mísseis utilizados.