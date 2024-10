"Não se enganem, os EUA apoiam totalmente Israel": Joe Biden reagiu ao ataque do Irão contra Israel

Siga aqui o liveblog sobre o conflito no Médio Oriente

A discórdia que tem vindo a crescer entre o Presidente norte-americano, Joe Biden, e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, foi posta de lado esta terça-feira, na sequência do maior ataque de sempre do Irão contra Israel. Biden e a sua vice-Presidente, Kamala Harris, reafirmaram o apoio “total” e “inabalável” a Israel, enquanto o ex-Presidente, Donald Trump, aproveitou a ocasião para deixar promessas políticas para as eleições presidenciais norte-americanas.

O Presidente Biden pronunciou-se ao fim do dia, num evento na Casa Branca — não relacionado com o conflito no Médio Oriente. Antes, o seu Conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, tinha avançado que Biden e Harris estiveram reunidos no gabinete de crise a ser atualizad0s sobre a situação, antes de ser aprovado o apoio militar das tropas norte-americanas a Israel. Biden confirmou a existência de um diálogo contínuo entre Washington e Telavive e prometeu consequências para Teerão, acrescentando ainda que ia falar “em breve” com Netanyahu. “Este ataque parece ter sido derrotado e ineficaz. Não se enganem, os Estados Unidos apoiam totalmente Israel”, declarou de forma inequívoca, sublinhando múltiplas o apoio “total”.

As palavras da vice-Presidente norte-americana foram um eco das de Biden, sublinhando “o empenho inabalável” em garantir a segurança israelita. Em declarações aos jornalistas, referiu que “apoiou a ordem do Presidente Biden para que as forças armadas dos EUA abatessem os mísseis iranianos”. Recordando o ataque de abril deste ano, a atual candidata democrata à presidência acrescentou que as defesas conjuntas dos dois países “têm sido eficazes” e que esta “operação e cooperação bem sucedida salvaram muitas vidas inocentes” no Médio Oriente.

Apesar das declarações inequívocas de apoio, o seu adversário na corrida à Casa Branca, o republicano Donald Trump, responsabilizou-a pelo ataque do Irão. “O mundo está a arder e a ficar fora de controlo. Não temos liderança, não temos ninguém a dirigir o país”, acusou, acrescentando que durante o seu mandato “o Irão estava em xeque” e “faminto de dinheiro, totalmente contido e desesperado para fazer um acordo”. “Kamala inundou-os com dinheiro americano e, desde então, eles têm exportado terror para todo o lado e desvendado o Médio Oriente”, escreveu num comunicado publicado na rede social Truth Social.