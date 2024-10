Depois de apresentar o A290, uma espécie de R5 eléctrico mais potente e musculado, a Alpine prepara-se para introduzir no mercado, já em 2025, o seu segundo modelo eléctrico. Trata-se do A390, um SUV desportivo com formas de coupé de que foram agora reveladas as primeiras imagens da versão protótipo, por isso mesmo ainda denominado A390_ß Concept.

Nas vésperas do Salão de Paris, que arranca esta segunda-feira na capital francesa e onde o SUV coupé eléctrico da Alpine vai ser apresentado ao público, este construtor francês do Grupo Renault revelou o modelo que apelida de “sport fastback”, garantindo que o protótipo agora apresentado representa 85% do que se pode esperar da versão definitiva. A Alpine avançou ainda que o A390 passará à produção em série em 2025.

Apesar das linhas de coupé, o A390 será um SUV (ou crossover) com habitabilidade suficiente para uma família 4 fotos

O Alpine A390 monta dois motores eléctricos, um em cada eixo para assegurar um sistema de tracção integral, que complementa com uma solução de vectorização de binário para optimizar o comportamento do SUV em utilização desportiva. E, como se isto não bastasse, o A390 usufrui ainda de aerodinâmica activa, para garantir apoio aerodinâmico quando é necessário “colar” o A390 ao solo.

O protótipo do A390 de que a versão definitiva irá herdar 85% das formas 15 fotos

Há muito que a Alpine passou a visar a Porsche como o construtor a abater — no sentido figurado, é claro — e este objectivo foi desde logo assumido com o seu primeiro modelo, o A110. Este, na versão A110 RS, bateu o melhor tempo por volta do Cayman GT4 no circuito de Nürburgring, teste que é fundamental para as marcas germânicas.

O A390 deverá recorrer à plataforma AmpR Medium do grupo gaulês, uma evolução da CMF-EV que é utilizada no Renault Scénic E-Tech. E as novidades da Alpine não vão ficar por aqui, uma vez que se esperam mais modelos a bateria depois destes dois primeiros eléctricos, o A290 e o A390. Tanto mais que a marca francesa se comprometeu a lançar no mercado sete modelos eléctricos até 2030. E, depois do Salão de Paris, já só faltam cinco…