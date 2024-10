A imprensa sueca tem noticiado nos últimos dias a existência de uma queixa de violação contra o jogador de futebol francês Kylian Mbappé e nas últimas horas a Procuradoria-Geral confirmou um inquérito sem, contudo, revelar o nome do suspeito. A reação de Mbappé não e se fez esperar e esta terça-feira reagiu às notícias, garantindo que são relatos “falsos e irresponsáveis” e prometendo interpor processos contra estes meios de comunicação.

Como conta a Associated Press, vários órgãos de comunicação social suecos (incluindo os tablóides Expressen e Aftonbladet e as televisões SVT e TV4) noticiaram no início desta semana que Mbappé teria sido alvo de uma queixa de violação em Estocolmo, cidade que teria visitado na semana passada. O site da SVT escreve que o jogador foi visto num restaurante e numa discoteca na cidade, na quinta-feira passada, e que seria agora alvo de uma “suspeita razoável” de violação, o nível de suspeito mais baixo para as autoridades do país.

A procuradoria sueca emitiria depois, esta terça-feira, um comunicado confirmando apenas que tinha recebido a denúncia de um crime de violação cometido a 10 de outubro, “num hotel no centro de Estocolmo”, mas sem falar em nenhum suspeito em concreto. A procuradora responsável pelo caso, Marina Chirakova, acrescentou em declarações à agência Associated Press que não poderia confirmar se já havia um suspeito identificado.

Ora, o jogador do Real Madrid veio agora, através da sua assessoria, responder às notícias, que classifica como “totalmente falsas e irresponsáveis”. “Um novo rumor calunioso começou a ganhar tração na internet. A sua propagação é inaceitável”, lê-se no comunicado citado por diversos meios de comunicação.

No mesmo texto, lê-se que Mbappé “não vai, em nenhuma circunstância, permitir que a sua integridade, reputação e honra sejam manchadas por insinuações sem fundamento”. Numa resposta citada pela CNN, acrescenta-se que, de forma a colocar “um fim à metódica destruição da imagem” do jogador de 25 anos, “todas as ações legais necessárias serão tomadas para restabelecer a verdade e responsabilizar qualquer pessoa ou órgão de comunicação social envolvidos no assédio moral e tratamento difamatório que Kylian Mbappé sofre regularmente”.

As reações não ficaram por aqui. Já na segunda-feira Mbappé tinha publicado na sua conta na rede social X um link francês que fazia referência a estas notícias (entretanto eliminado) com a descrição: “FAKE NEWS”. E dizia que os ataques se estavam a tornar “previsíveis”.

FAKE NEWS !!!! ❌❌❌

Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard ???? https://t.co/nQN98mtyzR — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 14, 2024

Como a AP conta, a advogada do jogador Marie-Alix Canu-Bernard lembrou em declarações à televisão francesa TF1 que ainda não se sabe oficialmente se a queixa é contra Mbappé. E deu outras justificações: “Ele nunca está sozinho, nunca está exposto a situações de risco. Isso exclui totalmente que pudesse ter havido qualquer comportamento repreensível da parte dele. É uma certeza absoluta”.

Segundo a CNN, a advogada frisou que não se sabe se a queixa que de facto existe tem a ver com Mbappé, mas ainda assim quis sublinhar que “uma queixa não significa que seja a verdade”.

A advogada acrescentava ainda que o jogador está “sereno” mas “estupefacto” com o “frenesim” à volta deste assunto, prometendo colaborar com as autoridades suecas se for caso disso.

Já o selecionador nacional francês, Didier Deschamps, reconheceu que as notícias “obviamente não são uma coisa boa para a equipa francesa”, em conferência de imprensa.