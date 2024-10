O Alpine A110 caminha rapidamente para o fim da produção, tendo já anunciada para final de 2027 a substituição por um coupé desportivo similar, mas 100% eléctrico. Até lá, o construtor francês do Grupo Renault continua a “tirar coelhos da cartola”, apresentando séries especiais cada vez mais exuberantes e potentes, recorrendo exclusivamente a motores a combustão.

No Salão de Paris, a Alpine mostrou o A110 R Ultime, uma versão do A110 R ainda mais extrema para suceder ao A110 R Turini, que extraía 300 cv do motor 1.8 sobrealimentado com quatro cilindros, que permitia a este modelo atingir 285 km/h de velocidade máxima e ultrapassar 100 km/h ao fim de apenas 3,9 segundos. Mas um dos maiores trunfos do A110 é o seu peso contido, com o Turini a anunciar somente 1157 kg. Este cocktail permite à marca gaulesa bater-se em rapidez, agilidade e numa volta em circuito com o Porsche 718, uma vez que a Alpine apontou o construtor alemão como o alvo preferencial a abater.

Pormenores do interior vincadamente desportivo do A110 R Ultime 7 fotos

Usufruindo de mais 45 cv do que o A110 R Turini e mais 80 Nm de força, com o novo Ultime a atingir 420 Nm, a mais recente versão do desportivo de dois lugares da Alpine, com motor central traseiro, reviu os seus apêndices aerodinâmicos, anunciando agora mais 160 kg de carga aerodinâmica à velocidade máxima. Se a tudo isto juntarmos o escape Akrapovic em titânio, amortecedores ajustáveis da Ohlins, discos com 330 mm de diâmetro em bimetal da AP Racing e jantes com 18” à frente e 19” atrás, onde estão calçados Michelin Pilot Sport 2 Cup, o A110 R Ultime promete ser um brinquedo impressionante em estrada e um modelo difícil de bater na sua categoria em pista.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os detalhes exteriores mais marcantes desta nova série limitada 8 fotos

A Alpine já revelou que apenas 110 unidades do Ultime vão ser fabricadas, todas elas propostas por 265.000€, mais do dobro do valor pedido pela versão normal do coupé. E, como se isto não bastasse, a marca francesa vai também comercializar uma versão ainda mais limitada e exclusiva do Ultime, denominada La Bleue, de que apenas serão produzidas 15 unidades. Com mais equipamento e mais personalizável, o La Bleue é proposto por uns “violentos” 330.000€.