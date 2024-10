O antigo Presidente dos EUA, Barack Obama, não resistiu a citar a canção Lose Yourself, de Eminem, num comício de apoio a Kamala Harris esta terça-feira em Detroit, no estado do Michigan.

Depois de ter sido apresentado pelo rapper, o antigo Presidente dos EUA subiu ao pódio e confessou: “Já fiz muitos comícios, por isso não costumo ficar nervoso. Mas estava a sentir-me de alguma forma a seguir ao Eminem”. E prosseguiu: “Reparei que as palmas das mãos estão suadas, os joelhos fracos, os braços pesados, há vómito na camisola, o esparguete da mãe”, declarou, citando os primeiros versos da conhecida canção do álbum 8 Mile (2002).

His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy / There’s vomit on his sweater already… Mom’s spaghetti / He’s nervous, but on the surface he looks calm and ready To drop bombs / but he keeps on forgetting”

A plateia reconheceu a letra e reagiu com entusiasmo. “Estou nervoso, mas à primeira vista pareço calmo e pronto para lançar bombas, mas esqueço-me sempre”, continuou. Ainda voltou a trautear os primeiros segundos da canção até desistir da personagem: “Adoro o Eminem.”

Os versos da música de 2002 foram evocados à frente do autor do tema, Eminem, a quem coube introduzir Obama no comício de apoio à candidata democrata à Casa Branca, Kamala Harris. No passado, o artista já apoiou publicamente as candidaturas de Barack Obama e Joe Biden à presidência dos Estados Unidos da América.

Dirigindo-se à multidão, Eminem, que é originalmente de Detroit, manifestou o seu apoio à campanha de Harris-Walz antes das eleições presidenciais de 5 de novembro. “Como a maior parte de vós sabe, a cidade de Detroit e todo o estado do Michigan significam muito para mim e, nestas eleições, as atenções estão viradas para nós mais do que nunca. É importante usar a nossa voz, por isso encorajo toda a gente a sair e a votar, por favor”, apelou.

O Michigan é um dos estados decisivos nas eleições presidenciais norte-americanas. As sondagens mais recentes revelam margens muito reduzidas para Harris ou Trump naquele estado — o Michigan deu a vitória a Trump em 2016 e a Biden em 2020.

“Acho que ninguém quer uma América em que as pessoas se preocupam com as represálias que podem sofrer se derem a conhecer a sua opinião. Acho que o vice-presidente Harris apoia um futuro para este país onde estas liberdades e muitas outras serão protegidas e defendidas”, notou o rapper.

Várias figuras da Cultura e do entretenimento têm apoiado publicamente a campanha de Kamala Harris, como os atores George Clooney, Julia Roberts, Meryl Streep ou as cantoras Billie Eilish e Taylor Swift. Já Donald Trump tem ao seu lado nomes como o ator Dennis Quaid, o guitarrista Ted Nugent ou o cantor Kid Rock.