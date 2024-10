A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) alertou esta quinta-feira para um novo email fraudulento que está a ser enviado a alguns contribuintes e também para uma outra campanha de ‘phishing’ através de mensagens de texto (SMS).

Numa mensagem divulgada esta quinta-feira no Portal das Finanças, a AT refere que, no caso dos emails, os visados são convidados a seguir um link que lhes é fornecido, o que não devem fazer porque se trata de um esquema fraudulento.

Já nas mensagens de texto fraudulentas os destinatários são induzidos a efetuar um pagamento para alegadamente regularizar a sua situação tributária.

“Estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas”, pois o seu único objetivo “é convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando nos links sugeridos ou a efetuar pagamentos indevidos“, avisa a AT, sublinhando que em caso algum os contribuintes devem efetuar as operações indicadas.