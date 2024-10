A Medialivre anunciou esta sexta-feira que vai lançar a CM Rádio (CMR) a 11 de novembro, com a cobertura através de frequência radioelétrica nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e no restante território através do digital.

O grupo, que detém o Correio da Manhã, entre outros títulos, apresentou esta tarde, em Lisboa, o Universo CM, que inclui papel, televisão, rádio e digital.

“A rádio era o pilar que faltava para assegurar a presença nas diversas plataformas, ficando completo com o lançamento da CM Rádio (CMR)”, adianta a Medialivre, em comunicado.

A CMR “resulta da fusão da SBSR e da Rádio Festival, assegurando uma cobertura através de frequência radioelétrica nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, complementando o restante território com a sua emissão digital”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A nova estação de rádio, “além de reforçar o ADN da Medialivre enquanto ‘casa das notícias’ e produtores de conteúdos, reforçando a sua presença a nível nacional, consolida também a posição de liderança do grupo na informação“, adianta o grupo.

“Quando em maio apresentamos o nosso último projeto — o canal NOW — anunciamos que até ao final do ano iriamos apresentar outros. Esse anúncio materializa-se agora com a CM Rádio, que permite construir o Universo CM”, afirma o presidente executivo (CEO), Luís Santana, citado em comunicado.

“Um universo que serve leitores, espetadores e ouvintes a todas as horas do dia e nas diversas plataformas. Acreditamos que os media são essenciais à democracia e continuaremos a aumentar as nossas equipas, de modo a cada momento melhor servir os nossos clientes e utilizadores”, remata.

A estação de rádio terá como diretor Carlos Rodrigues e como diretor executivo Pedro Carreira, num projeto de implementação que está a ser liderado por Francisco Penim.