A estreia, o regresso emocionado e a IA que vai falar português. Web Summit arranca tímida, mesmo com Pharrell Williams a “iluminar”

Durante o seu discurso, o primeiro-ministro destacou ainda Portugal como um país com “muita qualidade de vida”, onde os empreendedores “podem e devem inspirar-se para criar inovação”, além de poderem beneficiar de uma “excelente localização geográfica”, de fontes de energia renovável, de um “ambiente multicultural”, de “séculos de História” ou do “respeito pela diversidade e sempre com foco no ecossistema na inovação”. As empresas têm, em território português, um “espaço para poder desenvolver” o talento: “Podem aproveitar um crescente e vibrante conjunto de pessoas, de uma comunidade internacional, que aqui traz o seu venture capitalism e muito daquilo que são as tecnologias associadas ao capital humano e à sua utilização”.

Luís Montenegro salientou, por fim, que o Governo está “empenhado em aproveitar o triângulo virtuoso entre a ciência, o capital (humano e financeiro) e o empreendedorismo”, destacando algumas políticas públicas como um “ambicioso programa para acelerar a economia”, “baixar impostos para empresas e pessoas”, declaração de “guerra à burocracia” ou atração “de emprego mais jovem”.

Se a noite foi de estreia para Montenegro, para Paddy Cosgrave teve sabor de regresso ‘a casa’. O CEO, que no ano passado não esteve presente no evento porque se demitiu após declarações que geraram polémica (e um boicote por parte de grandes empresas) sobre o conflito entre Israel e o Hamas, disse que é “ótimo estar de volta” a uma Lisboa “soalheira” em novembro. Horas mais tarde, nas redes sociais, revelou que teve de “conter as lágrimas” numa cerimónia que descreveu como “emocionante” e que contou com a presença da família.

Opening Night was emotional. Had to hold back tears. It’s good to be back.

To work with truly extraordinary people doing what I love is a privilege.

Finally, I’ve never seen opening night so packed. Tomorrow we open the doors to the largest group of startups we’ve ever had ❤️???? pic.twitter.com/Dlo5xFStAq

— Paddy Cosgrave (@paddycosgrave) November 11, 2024