O exército russo reuniu uma força de 50 mil soldados, incluindo da Coreia do Norte, numa altura em que se prepara para uma incursão que tem como objetivo reclamar território controlado pela Ucrânia na cidade russa de Kursk. A notícia é avançada este domingo pelo The New York Times, que cita fontes dos EUA e da Ucrânia.

Para tal, a Rússia não teve de retirar tropas do leste da Ucrânia, uma região vista como uma prioridade no campo de batalha. Moscovo consegue, assim, pressionar a Ucrânia em diferentes frentes.

As forças russas têm recuperado parte do território que a Ucrânia conquistou em Kursk este ano, mas ainda não iniciaram uma grande incursão. Fontes ucranianas indicaram ao jornal norte-americano que é essa operação que é agora esperada pelas forças de Kiev, com a participação de soldados da Coreia do Norte.

Para já, os soldados norte-coreanos estão a treinar com as forças da Rússia na parte ocidental de Kursk.