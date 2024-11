Depois de ter provocado as inundações em Valência, no dia 29 de outubro, que causaram mais de 200 mortos, a DANA volta a fazer sentir-se em Espanha. Desta vez, a cidade que está sob maior pressão das chuvas intensas é Málaga, a quarta maior do país, onde mais de 3.000 pessoas estão desalojadas, devido às cheias que se formam nesta metrópole do sul de Espanha.

Málaga capital hace unos minutos

AVISO ROJO ???? #dana pic.twitter.com/MPd44QuGps — Tutiempo (@tiempobrasero) November 13, 2024

Alhaurín de la Torre, Malaga, Spain this afternoon…pic.twitter.com/RiXMxULwY2 — Volcaholic ???? (@volcaholic1) November 13, 2024

Numa altura em que a precipitação — de 100 ml por metro quadrado, menos de um quinto da que caiu em Valência, 500 a 600 ml por m2 — não mostra sinais de abrandar são várias as ruas, praças e avenidas, em Málaga, onde o nível da água começa a acumular-se acima do nível dos veículos, segundo o El País. A tempestade já motivou a suspensão da ligação de alta velocidade proveniente de Madrid, assim como outras ligações ferroviárias e rodoviárias, na região da Andaluzia.

Há universidades, estações de metro e centros comerciais inundados e o Hospital Clínico de Málaga já ativou um plano de emergência devido às inundações, tendo limitado, de momento, o atendimento ao serviço de urgências, segundo informam no X. No aeroporto, um voo já foi cancelado e outros cinco que tinham como destino a cidade tiveram de ser desviados para Sevilha, durante a manhã desta quarta-feira, informa a Aena.

???? El Aeropuerto de Málaga, afectado por las inundaciones, en el centro de la DANA que azota la región con lluvias torrenciales. Precaución y mucha paciencia. #DANA #Málaga pic.twitter.com/siK49nKUdF — fernando rodriguez r (@penanoro) November 13, 2024

chicos tened cuidado mi facultad de psicologia malaga:( #DanaMálaga pic.twitter.com/w5gaf8ES5d — Joy (@joycelineug) November 13, 2024

A Aemet, agência estatal de meteorologia espanhola, tinha colocado sob aviso vermelho duas províncias da Andulzia e província em Tarragona, na Catalunha, devido à precipitação intensa, pelo que a população foi tomando medidas preventivas. Na Andaluzia, o aviso máximo vigora até à meia-noite e até às 22h, em Tarragona. Quase todas as regiões litorais do país se encontram sob aviso amarelo.