Vladimir Putin e Olaf Scholz falaram esta sexta-feira ao telefone pela primeira vez em dois anos. O Presidente russo disse ao chanceler alemão que a proposta de paz para a Ucrânia deve ter em conta “novas realidades territoriais”, exigindo que Kiev abdique das regiões ocupadas por Moscovo. Putin adiantou que a chamada telefónica que manteve com o chefe do governo alemão partiu da iniciativa “do lado alemão”.

Num comunicado publicado no site do Kremlin, a presidência russa indicou ter havido uma “troca de pontos de vista detalhada e franca sobre a situação na Ucrânia”: “Vladimir Putin lembrou que a crise atual partiu de muitos anos de política agressiva da NATO, que tentou criar um tampão anti-russo em território ucraniano, ignorando os interesses da Rússia e da sua segurança”.

Vladimir Putin garantiu que a Rússia “nunca recusou e continua aberta à retomada das negociações”, alegando que “foram interrompidas pelo regime de Kiev”. A proposta de paz de Moscovo, de junho passado, inclui a retirada das tropas ucranianas do Donbass e do sul do país, e ainda a renúncia de Kiev à adesão à NATO. Agora, o Presidente russo deixou um aviso: “Os possíveis acordos deverão ter em conta os interesses da Federação Russa no domínio da segurança, basear-se em novas realidades territoriais e, mais importante do que isso, eliminar as causas profundas do conflito”.

Em termos concretos, isto significa que a Rússia não aceita um acordo em que a Ucrânia não ceda territórios.

Para além disso, Vladimir Putin frisou que as “relações russo-alemãs também foram abordadas”. O Presidente russo lamentou a “degradação”, apontando o dedo à “hostilidade das autoridades alemãs”. O Chefe de Estado da Rússia garantiu que ainda o país “cumpriu escrupulosamente os tratados e as obrigações contratuais no setor energético”. Os dois líderes abordaram ainda o conflito no Médio Oriente durante a chamada e prometeram manter o contacto no futuro.

Já o chanceler alemão confirmou que telefonou a Vladimir Putin, partilhando uma fotografia que terá sido tirada durante a conversa. Relata que apelou ao com o Presidente russo para que este acabe “a guerra de agressão russa contra a Ucrânia e retire as suas tropas”.

“A Rússia tem de estar disposta a negociar com a Ucrânia — com o objetivo de alcançar uma paz justa e duradoura”, argumentou Olaf Scholz, no X.