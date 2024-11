Um vulcão na península de Reykjanes, no sudoeste da Islândia, entrou em erupção pela sétima vez desde o início do ano. A erupção começou por volta das 23h14 (hora local) de quarta-feira e criou uma fissura com cerca de 3 quilómetros de comprimento.

Estima-se que a atividade vulcânica seja consideravelmente inferior à erupção anterior, em agosto, disse o gabinete meteorológico da Islândia que monitoriza a atividade sísmica, citado pela Associated Press.

Whoahh! It's huge! New eruption in Iceland… Link to livestream below. pic.twitter.com/LRWdpO83aZ — Volcaholic ???? (@volcaholic1) November 20, 2024

Embora a erupção não represente uma ameaça para as viagens aéreas ou infraestruturas, as autoridades alertaram para as emissões de gases em partes da península, incluindo a cidade vizinha de Grindavik.

Segundo a Reuters, esta é a décima vez, em três anos, que o mesmo vulcão entra em erupção. A Islândia, com quase 400 mil habitantes, está localizada na falha geológica entre as placas tectónicas da Eurásia e da América do Norte. É, assim, um foco sísmico com géiseres, nascentes de água quente e dezenas de vulcões.

Nas redes sociais, multiplicam-se as fotografias e vídeos captados através de drones em páginas dedicadas à partilha de informação sobre vulcões.