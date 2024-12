Siga aqui o nosso liveblog que acompanha a Guerra na Ucrânia

O chanceler alemão, Olaf Scholz, prometeu, esta segunda-feira, ao Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que a Rússia não conseguirá impor as suas condições de forma unilateral e garantiu a ajuda de Berlim na proteção a infraestruturas energéticas ucranianas.

“Nada que diga respeito à Ucrânia será decidido sem a Ucrânia”, garantiu o chefe de governo alemão, durante uma visita de um dia a Kiev.

“A Rússia não pode ditar a paz à Ucrânia”, acrescentou Scholz, explicando que quer “explorar formas que possam conduzir a uma paz justa e duradoura para a Ucrânia”.

Para o conseguir, Kiev deve estar “numa posição de força” no terreno, argumentou o chanceler alemão, recordando os 28 mil milhões de euros gastos por Berlim desde o início do conflito, em apoio militar a Kiev.

Este montante faz da Alemanha o segundo maior fornecedor de ajuda militar a Kiev, a seguir aos Estados Unidos.

Olaf Scholz prometeu ainda ajuda a Kiev face aos ataques russos contra infraestruturas energéticas.

Contudo, apesar dos repetidos pedidos de Kiev, o chanceler mantém a recusa de fornecer a Kiev mísseis de longo alcance que lhe permitam atacar o território russo, a fim de evitar uma escalada com Moscovo.

“Estamos constantemente a trabalhar para encontrar um maior consenso sobre a questão [dos mísseis] Taurus”, informou Zelensky, durante uma conferência de imprensa conjunta com o líder alemão.

Mas, para já, o chanceler alemão não parece ceder nesta matéria, alegando temer que o uso de mísseis ‘Taurus’ possa criar uma escalada de tensão com Moscovo, enquanto Zelensky insiste que este tipo de armamento é essencial para “atacar mais alvos militares na Rússia”.

A Alemanha vai entregar novo equipamento militar à Ucrânia até ao final do ano, incluindo defesa antiaérea, num pacote de ajuda no valor de 650 milhões de euros, de acordo com informações divulgadas por Berlim em outubro passado.

A viagem de um dia a Kiev de Scholz ocorre numa altura em que as forças ucranianas estão a recuar na frente de combate e em plena contagem decrescente para a chegada, em janeiro, de Donald Trump à Casa Branca (presidência dos Estados Unidos). A mudança de administração em Washington está a suscitar receios de um possível fim (ou diminuição) da ajuda norte-americana a Kiev.

A visita acontece também pouco mais de duas semanas depois de uma conversa telefónica entre o chanceler alemão e o Presidente russo, Vladimir Putin, a primeira desde dezembro de 2022.

A Ucrânia tem contado com ajuda financeira e em armamento dos aliados ocidentais desde que a Rússia invadiu o país, em 24 de fevereiro de 2022.

Os aliados de Kiev também têm decretado sanções contra setores-chave da economia russa para tentar diminuir a capacidade de Moscovo de financiar o esforço de guerra na Ucrânia.