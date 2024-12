A tempestade Bora atingiu fortemente a Grécia durante o fim de semana, provocando inundações que causaram destruição em muitos pontos do país e um total de três mortos. Esta segunda-feira, há várias escolas encerradas em várias regiões, esperando-se que a precipitação e os ventos fortes continuem, até à manhã de terça-feira, avança o jornal grego eKhatimerini.

Dois homens, de 57 e 70 anos, morreram na ilha de Lemnos, no mar Egeu, onde as inundações danificaram estradas e edifícios, tendo várias pessoas sido retiradas das suas casas. Na manhã desta segunda-feira, foi encontrado, na península de Calcídica, o corpo de um homem de 56 anos sem vida dentro de um carro, após ter ficado preso no interior durante várias horas, segundo o mesmo jornal grego.

???????????? Today, An aerial view shows flooding in Myrina, Lemnos, Greece, where a person has died (November 30, 2024). https://t.co/I6D7NtHter pic.twitter.com/GPph3P0wF3

Na ilha de Rodes, destino popular entre turistas, próximo da costa turca, foi imposta uma proibição de circulação rodoviária, durante 24 horas, devido à destruição que se verificou em várias estradas. O autarca de Rodes decretou, esta segunda-feira, estado de emergência para se proceder ao levantamento dos danos causados e se poder dar início aos trabalhos de limpeza e reconstrução. Antes do anúncio, os bombeiros já tinham resgatado 80 pessoas que se encontravam em situações de risco devido às cheias, segundo afirmaram aos meios de comunicação locais.

De acordo com Efthymis Lekkas, professor de Geologia e Gestão de Catástrofes Naturais da Universidade de Atenas, citado pelo eKhatimerini, o volume da chuva que caiu nos últimos dias em Rodes corresponde a 75% da água que se acumulou em Valência, nas cheias de final de outubro. Já o governador da região a que pertence esta ilha, Giorgos Harzimarkos, afirmou que, no sábado, choveu ininterruptamente durante 16 horas. Harzimarkos afirmou que se registou o desmoronamento de uma ponte, tal como deslizamentos de terras e grandes danos a propriedades privadas, segundo o greekreporter.

#Greece: The fire service received more than 1076 evacuation and emergency calls in the last 24 hrs due to Storm #Bora, 600 of them on the island of #Rhodes, acc to the fire service spox.

A 57-year-old man died on the island of #Lemnos after he was swept away by floodwaters. pic.twitter.com/0854uLc8V0

