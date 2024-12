Bernardo Blanco, vice-presidente e deputado da Iniciativa Liberal, não fará parte da próxima Comissão Executiva da Iniciativa Liberal. O liberal começou por anunciar a decisão durante o programa Comissão de Inquérito, na Rádio Observador e, em resposta por escrito após a declaração de intenções, explicou que se trata de uma “decisão pessoal”.

“Depois de mais de seis anos em quatro comissões executivas, durante os quais o partido passou de zero a estar presente em todos os parlamentos, chegou a hora de não estar na gestão diária do partido”, explicou Bernardo Blanco, que é atualmente um dos vice-presidentes de Rui Rocha, argumentando que em causa estão “motivos pessoais” — tendo anunciado há dias nas redes sociais que vai ser pai —, mas “também profissionais”. Neste ramo, sem especificar, referiu que nos últimos tempos tem recebido convites que não tenciona “continuar a recusar”.

Desta forma, “no triângulo composto pela gestão diária do partido, pelo trabalho semanal no Parlamento e por projetos profissionais”, Bernardo Blanco considera que apenas consegue “estar presente em dois desses três vértices”. “Nos últimos anos, dediquei-me aos dois primeiros, trabalhando pelo crescimento do partido. Agora, é minha intenção focar-me nos últimos dois, tal como outros deputados têm tido a oportunidade de fazer”, referiu, sublinhando que anunciou a intenção há vários meses.

Além de esclarecer que após a conclusão do processo orçamental vai dedicar-se a um “período de novos desafios”, o deputado liberal assegurou que vai participar na Convenção “de forma ativa, em total liberdade e agora com uma responsabilidade diferente”. “A vida interna de qualquer partido é exigente, mas é muito importante e não pretendo abandonar a mesma”, garantiu.

Bernardo Blanco assegura que estará “sempre disponível para contribuir para o crescimento futuro do partido” e, ainda esta semana, na Rádio Observador, não excluiu uma ambição antiga: vir a ser presidente da IL. “Tenho esse desejo, sempre o disse, mas não é o momento”, rematou.

O vice-presidente da IL que vai deixar de fazer parte da Comissão Executiva há muito que é visto como um futuro presidente do partido e as ambições, tanto pessoais como de várias pessoas do partido, nunca foram escondidas. Tanto que o próprio João Cotrim Figueiredo, quando ainda era presidente da IL, lhe traçou o destino: “Bernardo, sei que um dia serás primeiro-ministro, espero que seja deste país.”

Por enquanto, a Iniciativa Liberal tem a Convenção eleitoral marcada para o primeiro fim de semana de janeiro e, até agora, Rui Rocha ainda não anunciou uma recandidatura à presidência do partido. Do lado da oposição interna, o movimento Unidos pelo Liberalismo está a escolher um candidato interno — com Rui Malheiro a ter-se mostrado disponível apresentando uma candidatura — do qual sairá o adversário da corrente da liderança.