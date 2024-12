Durante a madrugada deste sábado, um prédio de três andares desabou na sequência de uma explosão que terá acontecido dentro do edifício, em Haia, Países Baixos, no complexo residencial de Tarwekamp. Ainda não é conhecida a causa da explosão.

De acordo com o jornal The Guardian, a explosão aconteceu por volta das 6h15 deste sábado e, segundo as autoridades de saúde, pelo menos quatro pessoas foram resgatadas e encaminhadas para o hospital. Ainda não existem informações sobre a existência de vítimas mortais, mas as autoridades indicaram que podem estar debaixo dos escombros cerca de 20 pessoas.

Beelden uit Mariahoeve Den Haag: een buurtbewoner filmde de rampplek na de explosie. Die sloeg een enorme krater. pic.twitter.com/xiMJcCdjQj — Den Haag FM (@DenHaagFM) December 7, 2024

“Os serviços de emergência estão focados no resgate e na procura de pessoas e no combate ao incêndio”, referiu ainda um dos representantes dos bombeiros que se encontram no local.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Para já, ainda não foi avançado o número de bombeiros que estão no local, mas a agência Reuters fala em algumas dezenas.

Os moradores que vivem perto do prédio que desabou foram aconselhados a “fechar as janelas e as portas” e a desligar qualquer ventilação que tenham em casa, uma vez que o fumo e as cinzas do incêndio se espalharam de forma muito rápido.

Poucas horas depois do acidente, Dick Schoof, primeiro-ministro dos Países Baixos, garantiu que já ofereceu ajuda às autoridades e disse estar “chocado com as terríveis imagens”. “Os meus pensamentos estão com as vítimas, com todos os envolvidos e com os serviços de emergência que agora trabalham no local”, acrescentou através de uma publicação na rede social X.