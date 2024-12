Actualmente, a Toyota comercializa na Europa apenas um veículo ligeiro de passageiros alimentado exclusivamente por bateria, o bZ4X, um SUV com 4,69 metros de comprimento, 204 cv e uma bateria com 71 kWh que lhe assegura uma autonomia de 513 km (WLTP). Mas o construtor nipónico vai, em breve, reforçar a oferta com um eléctrico mais pequeno e acessível, o Urban Cruiser. O bZ4X é proposto hoje em Portugal por 41.990€, preço só possível devido a uma campanha que oferece 6000€ de desconto, enquanto o novo modelo, com 4,285 m de comprimento, deverá apontar para valores a começar próximo dos 30.000€.

É bom recordar que “Urban Cruiser” já foi a denominação de outro modelo deste construtor japonês, comercializado entre 2008 e 2014 na Europa, mas sem grande sucesso. O nome regressa agora à ribalta como um SUV do segmento B (pouco acima dos 4 metros de bitola) 100% eléctrico, um dos subsegmentos mais importantes do mercado. Tem pela frente rivais como o Peugeot E-2008, o tradicional líder, além de modelos como o Kia EV3, o Hyundai Kauai Electric e o Volvo EX30. Sendo que, pela sua origem, poderá ter a vantagem do preço (ainda não anunciado) do seu lado.

Com a maior distância entre eixos do segmento, o Urban Cruiser promete um dos maiores habitáculos da categoria 8 fotos

A estética do Urban Cruiser é decalcada do Suzuki eVitara, das portas ao tejadilho, passando pelos pilares, capots e guarda-lamas. As diferenças surgem sobretudo ao nível da frente, onde cada um dos fabricantes nipónicos optou por um estilo próprio. O projecto foi liderado pela Toyota, uma vez que a Suzuki não tem qualquer experiência em veículos a bateria, mas a primazia de ser o primeiro a chegar ao mercado foi concedida à Suzuki, de que a Toyota possui 4,94% e que revelou o eVitara, o seu primeiro modelo eléctrico, um mês e meio antes deste seu accionista. A produção de ambos os eléctricos estará a cargo da Suzuki, que os vai fabricar na Índia, com vantagens em matéria de custos de produção e da matéria-prima oriunda de fornecedores locais.

A bagageira promete ser outro dos trunfos do Urban Cruiser 8 fotos

O Urban Cruiser vai ser proposto em três versões distintas em termos mecânicos, sendo que uma delas, a mais potente, usufrui de dois motores (um por eixo) que totalizam 184 cv, para oferecer tracção às quatro rodas. As unidades motrizes são alimentadas por uma bateria LFP, com o cátodo em ferro fosfato-lítio. Significa isto que não são exímias em densidade energética, mas compensam ao serem mais baratas e mais seguras, pois não têm tendência para arder em caso de acidente. Há dois níveis de capacidade para o acumulador, 49 e 61 kWh, estando a primeira reservada para o Urban Cruiser mais barato, com tracção à frente e apenas um motor com 144 cv. Já a bateria maior surge associada a um motor com 174 cv, alimentando também a versão 4×4.

Por dentro, o Urban Cruiser caracteriza-se por um habitáculo sério e substancialmente menos moderno do que o exibido pelo bZ4X, o que não deixa de ser curioso, dado tratar-se de um modelo mais acessível e dirigido a um público mais jovem. Mas, com 2,7 metros de distância entre eixos, o Urban Cruiser promete oferecer o maior habitáculo do segmento.

O novo Toyota Urban Cruiser chegará à Europa no início de 2025, pelo menos a alguns países onde há maior apetência por modelos a bateria. Portugal deverá ser incluído no conjunto de mercados que consome menos modelos a bateria, pelo que deverá receber o novo B-SUV japonês ligeiramente mais tarde, mas ainda no decorrer do próximo ano.