Fiat Panda regressa eléctrico como Grande e por 23.550€

Com chegada a alguns mercados europeus agendada para o início de 2025, ainda que em Portugal só seja esperado uns (poucos) meses mais tarde, o Fiat Grande Panda vai ser proposto com motor eléctrico e mild hybrid, mas este a chegar mais tarde. De momento, os condutores nacionais já podem encomendar a versão eléctrica, disponível em duas versões, RED e Prima, a primeira mais acessível e a segunda mais completa e dispendiosa.

Quando a Fiat denominou este novo modelo Grande Panda não estava a brincar, uma vez que o simpático veículo, que herda a denominação Panda que bem conhecemos, é substancialmente maior. O comprimento aumenta 33,7 cm, pelo que o carro evolui de citadino para utilitário, rondando os 4 metros de bitola. A distância entre eixos, que reflecte o espaço para as pernas de quem se senta atrás, cresce 24 cm, de 2,30 para 2,54 metros. Até a largura é mais generosa (1,55 para 1,64 m), o que permite antecipar a capacidade de transportar três adultos elegantes no banco traseiro, quando o Panda tradicional aconselhava que apenas dois se sentassem na retaguarda. E para não ficar atrás, a mala também evolui 136 litros (de 225 para 361), acolhendo mais facilmente as necessidades de uma jovem família.

10 fotos

O Grande Panda nada recupera das linhas do Panda, mas respeita-lhe o espírito, com uma certa dose de irreverência sem deixar de ser prático, assumindo mesmo um ar mais moderno do que o seu “irmão” mais pequeno. A grelha iluminada e os faróis com uma assinatura curiosa vão atrair os mais novos, destacando-se ainda a particularidade de o cabo eléctrico para carregar em pontos AC pertencer ao veículo, bastando abrir a tampa na grelha e puxar, para depois regressar ao lugar original quando está terminado o carregamento. Sem ocupar espaço na bagageira e sem obrigar a sujar as mãos.