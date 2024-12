Cinco homens detidos pela GNR por tráfico de droga nos concelhos de Amarante e Felgueiras, no distrito do Porto, vão aguardar julgamento em prisão preventiva, por determinação do Tribunal de Penafiel, foi esta quinta-feira anunciado.

Um comunicado policial indica que um sexto arguido ficou sujeito a apresentações semanais no posto policial da área de residência.

A detenção dos suspeitos, com idades compreendidas entre os 27 e os 60 anos, foi realizada entre 9 e 17 de dezembro, no âmbito de uma investigação que decorria há dois anos.

Os militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Amarante realizaram diversas diligências policiais que incluíram nove buscas domiciliárias, uma busca em estabelecimento de restauração e bebidas, uma busca num stand de venda de veículos automóveis e doze buscas em veículos.

A ação culminou na apreensão de 720 doses de cocaína, 60 doses de haxixe, nove doses de MDMA e três doses de canábis.

A GNR apreendeu ainda uma arma de fogo, 79 munições, 13 telemóveis, três balanças de precisão, diverso material de embalamento e acondicionamento do produto estupefaciente, 16 maços de tabaco sem estampilha, uma viatura e 5.860 euros em numerário.