Suni e Butch iam por oito dias, estão lá há seis meses e já não voltam em fevereiro. Os dois astronautas chegaram à Estação Espacial Internacional (EEI) em junho a bordo da Starliner, uma viagem vista como uma prova de fogo para a Boeing. O derradeiro teste — um dos últimos passos antes da certificação da NASA — ficou aquém das expectativas depois de serem detetados vários problemas, que estão a prolongar para nove meses a viagem que, em principio, devia durar apenas oito dias.

A situação causada por problemas de propulsão e derrame de hélio, que afetaram a cápsula Starliner, levou a NASA a anunciar em agosto que esta tripulação da nave da Boeing só regressaria à Terra em fevereiro do próximo ano, porque entendeu que não estavam garantidas condições para uma viagem segura dos seus astronautas.

Esta terça-feira, no entanto, a NASA comunicou na rede social X que decidiu adiar a data de lançamento da missão Crew-10 para depois do final de março de 2025, o que acaba por alargar o tempo que os astronautas Suni Williams e Butch Wilmore deverão permanecer na Estação Espacial.

“A SpaceX Crew-10 da NASA agora tem como meta não antes do final de março de 2025 lançar quatro membros da tripulação para a Estação Espacial. A mudança dá à NASA e à SpaceX tempo para concluir o processamento de uma nova nave espacial Dragon para a missão, prevista para chegar no início de janeiro”.

NASA’s SpaceX #Crew10 now is targeting no earlier than late March 2025 to launch four crew members to @Space_Station.

The change gives NASA and SpaceX time to complete processing on a new Dragon spacecraft for the mission, set to arrive in early January: https://t.co/3y1zvsyGMr pic.twitter.com/wJxfV89SAR

— NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) December 17, 2024