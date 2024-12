Cristãos sírios participaram numa missa de Natal esta terça-feira, pela primeira vez desde o afastamento do presidente Bashar al-Assad do poder. As celebrações cristãs, num país de crença esmagadoramente muçulmana, podem ser vistas como um teste às promessas dos rebeldes (liderados pelo grupo Hayat Tahrir al-Sham, que já foi próxima da Al-Qaeda) de proteger e respeitar os direitos das minorias religiosas do país.

Segundo a Reuters, os bancos da Igreja da Senhora de Damasco, na capital da Síria, encheram-se de pessoas, jovens e idosos, que seguravam velas enquanto participavam na missa, com as vozes a ecoarem pelo espaço. A missa realizou-se, ainda que a igreja se encontrasse rodeada por vários veículos do Hayat Tahrir al-Sham — que não intervieram.

Horas antes, centenas de manifestantes reuniram-se na capital síria, Damasco, para denunciar um incidente em que uma árvore de Natal foi queimada na província de Hama, no centro-oeste da Síria. A 18 de dezembro já se tinha registado um outro incidente, quando homens armados abriram fogo contra uma igreja ortodoxa grega na cidade de Hama, entrando no complexo e tentando destruir uma cruz, e esmagando lápides num cemitério próximo.

Apesar dos receios, que grassam em vários setores da sociedade síria, da instauração um regime ultraconservador por parte dos rebeldes, o líder do Hayat Tahrir al-Sham, Abu Mohammad al-Julani, disse aos cristãos e a outras minorias religiosas que ficarão seguros na Síria. Al-Julani é um muçulmano sunita que, no passado, já assumiu posições contrárias a esta, vendo os cristãos como infiéis. Agora, tem vindo a moderar o discurso desde que tomou o poder em Damasco.

A larga maioria da população síria é sunita, cerca de 70% do total. Cerca de 13% são muçulmanos xiitas, enquanto apenas 3% são cristãos — grupo onde se incluem os ortodoxos gregos, ortodoxos siríacos, maronitas, católicos sírios, católicos romanos e católicos gregos, e que tem vindo a encolher nos últimos anos.