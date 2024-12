Acompanhe aqui o nosso liveblog sobre o conflito no Médio Oriente

Uma televisão da Palestina, ligada ao movimento fundamentalista Jihad Islâmica, anunciou esta quinta-feira a morte de cinco dos seus jornalistas, durante um ataque do exército de Israel no centro da Faixa de Gaza.

O exército de Israel afirmou, na plataforma de mensagens Telegram, ter realizado “um ataque preciso a um veículo com uma célula terrorista da Jihad Islâmica presente a bordo na zona de Nuseirat”.

Em comunicado, o canal de televisão Al-Quds Today disse estar de luto pelos “cinco jornalistas martirizados: Faisal Abu Al-Qumsan, Ayman Al-Jadi, Ibrahim Al-Sheikh Khalil, Fadi Hassouna e Mohammed Al-Lada’a, mortos num ataque sionista que visou [um] veículo de transmissão externo”.

A televisão disse que os funcionários foram mortos, esta madrugada, no campo de refugiados palestinianos de Nuseirat “enquanto cumpriam o dever jornalístico e humanitário”.

