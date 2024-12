Não se vê como treinador, as botas de presidente de um clube provavelmente também não lhe deverão servir, mas Cristiano Ronaldo tem uma certeza: “marquem as minhas palavras, eu serei dono de um grande clube“. A afirmação surgiu enquanto falava sobre o Manchester United e os problemas que o clube de futebol inglês enfrenta. “O problema não são os treinadores”, garantiu.

“Se eu fosse o dono do clube, eu tornaria as coisas mais claras e ajustaria o que penso que está mal por lá”, assegurou o jogador português, que falou à margem dos Globe Soccer Awards sobre o panorama do futebol ao nível internacional e sobre o seu futuro profissional.

O plano de comprar um clube de futebol é para Ronaldo um projeto a longo prazo, já que se considera ainda “muito novo” e com muitos “planos e sonhos” à sua frente até chegar a essa fase.

No painel em que participou esta sexta-feira, o internacional português disse várias vezes que a Premier League é a “liga mais difícil do mundo” e destacou a sobrecarga de jogos a que a maioria dos jogadores estão sujeitos, em especial os que estão a iniciar a carreira. “Os clubes não têm de explorar tanto os jogadores mais novos“, assegurou, defendendo que é preciso “treinar de uma forma mais inteligente”, que não significa treinar mais, mas sim de forma mais eficiente. “Não precisamos de ir para o treino e correr 3, 4 quilómetros, já o fazemos no jogo”, acrescentou.

Cristiano Ronaldo elogiou ainda Ruben Amorim, que chegou há poucas semanas ao Manchester United, referindo que o treinador “fez um excelente trabalho no Sporting”. “Mas como disse a Premier League é muito difícil, a tempestade vai passar e o sol vai brilhar de novo”, acrescentou.

Esta sexta-feira, na entrega de prémios dos Globe Soccer Awards, Ronaldo foi premiado como o melhor jogador do Médio Oriente em 2024. Joga pelo Al-Nassr na Saudi Pro League desde 2023 e já reconheceu que é provável terminar a sua carreira no clube saudita.

O treinador de futebol português Jorge Jesus, atualmente aos comandos do Al Hilal, recebeu, por sua vez, o prémio de melhor treinador do Médio Oriente na mesma cerimónia de distinção dos melhores profissionais do futebol.