As dúvidas pós-Europeu ficaram esclarecidas em poucas palavras: Cristiano Ronaldo não vai deixar a Seleção Nacional para já e espera ajudar a equipa durante a Liga das Nações. O jogador português fez a revelação numa entrevista ao Now, canal televisivo que faz parte do grupo no qual é acionista, e sentado no estúdio onde grava o conteúdo do seu novo canal de YouTube.

“Tenho mais de 20 anos de Seleção e um orgulho imenso em representar as nossas cores. Quando deixar a Seleção não avisarei ninguém antes, será uma decisão muito espontânea da minha parte, mas muito pensada também”, assegurou o internacional português, que reconheceu ainda querer ajudar a equipa “nos próximos compromissos”, designadamente na Liga das Nações.

Ronaldo assumiu que o objetivo de conquistar o Euro 2024 não foi atingido, mas considera que o “balanço é médio” e que o campeonato serviu para se tirar uma “lição bastante importante“. Mais do que isso, acredita que a Seleção tem “um futuro risonho” pela frente com a nova geração. “Temos de acreditar sempre que nos próximos torneios Portugal vai fazer melhor”, sublinha.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Quanto ao fim da carreira, o jogador não só garantiu que não tem data marcada, como assumiu a possibilidade de pendurar as botas sem regressar a Portugal. “Não sei se irá ser para breve ou daqui a dois, três anos, mas provavelmente será no Al-Nassr“, afirmou, justificando que se sente bem e está “muito feliz” no clube e, por isso, quer “continuar na liga árabe”.

[Já saiu o quarto episódio de “Um Rei na Boca do Inferno”, o novo podcast Plus do Observador que conta a história de como os nazis tinham um plano para raptar em Portugal, em julho de 1940, o rei inglês que abdicou do trono por amor. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube. Também pode ouvir aqui o primeiro, o segundo e o terceiro episódios]

No dia seguinte, ser treinador é um plano “muito difícil” e que “não passa sequer” pela cabeça de Ronaldo: “Nunca pensei nisso.” O jogador vê-se a fazer “outras coisas fora de Portugal”, recorda que tem investimentos em várias áreas, mas não abre revela o que fará a tempo inteiro quando terminar a carreira.

Cristiano Ronaldo fala ainda da liga portuguesa e do desejo de ver o Sporting a fazer “um campeonato brutal”, ao mesmo nível da passada temporada, em que se sagrou campeão nacional.