O Kremlin revelou os líderes mundiais que este ano receberam a tradicional mensagem de boas festas do Presidente da Rússia Vladimir Putin, noticia a TASS.

Na UE, apenas o nome do primeiro-ministro Húngaro Viktor Órban aparece na lista. Um nomes omissos que criou estranheza foi o de Robert Fico, primeiro-ministro da Eslováquia, que recentemente se encontrou com Putin, em Moscovo, e tem merecido críticas de Kiev pelas suas posições pró-russas. Contudo, já depois da publicação do documento com os nomes, Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, afirmou que Fico também recebeu a mensagem de Putin.

O Presidente da Rússia endereçou mensagens aos chefes de estado de países dos BRICS, como o Brasil, a Índia, a China e a África do Sul assim como aos líderes da Coreia do Norte, Venezuela, Nicarágua e Bielorússia.

No Ocidente, o Presidente da Turquia Recep Tayyip Erdoğan e o Presidente da Sérvia Aleksandar Vučić receberam igualmente os desejos de felicitações para o Natal e Ano Novo de Vladimir Putin. Da mesma forma, na lista está presente o nome do Papa Francisco e o antigo chanceller alemão Gerhard Schroder, com quem Putin tem uma amizade de longa data. Logo após ter perdido a liderança do governo alemão, em 2005, Schroder foi nomeado presidente do NordStream, uma rede de gasodutos estatais russos que transportam gás natural para a Europa, pelo mar Báltico.

Há ainda Estados cujos líderes saltaram da lista em relação ao ano passado. Entre estes está a Síria e a Abecásia, uma região separatista da Geórgia.