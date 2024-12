Um homem armado com uma faca atacou duas pessoas em Charlottenburg, perto de Berlim, deixando-as feridas. O homem tem nacionalidade síria e, segundo a imprensa local, vive na Síria. Foi detido pelas autoridades e a imprensa avança que se trata de alguém que sofre de doença mental.

O suspeito foi detido depois de ter sido imobilizado por civis que estavam no supermercado onde o crime começou. O homem usou uma faca de mesa (roubada no supermercado) para esfaquear, de forma indiscriminada, dois homens. Um dos feridos já teve alta, ao passo que o outro continua no hospital.

“As conclusões iniciais indicam que o suspeito pode ter sinais de doença mental e não há indicação de motivação terrorista”, disse uma porta-voz da polícia, Jane Berndt, à Associated Press.

A divisão de homicídios do Departamento de Polícia Criminal do Estado de Berlim abriu uma investigação por tentativa de homicídio, disse a polícia em comunicado.

O país está em alerta máximo após o ataque num mercado de Natal, no início de dezembro, que resultou na morte de cinco pessoas, com mais 200 feridas, em Magdeburgo.C Cerca de 4.000 polícias foram mobilizados em Berlim para patrulhar a zona do fogo de artifício da véspera de Ano Novo, nas Portas de Bradenburgo.

Todos os cidadãos estão proibidos de transportar consigo armas, incluindo facas, no local onde vão decorrer as celebrações de ano novo.