Em atualização

Um sismo de magnitude 6.1 foi sentido, esta quinta-feira, na região de Antofagaste, no Chile, a cerca de 80 km da cidade de Calama, no norte do país, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos da América.

O abalo foi registado pela população em várias partes do país, mas o Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres do Chile informa ainda não ter recebido relatos sobre danos materiais ou vítimas. No entanto, continua a avaliar os impactos na região.

Segundo os sismogramas norte-americanos, o sismo ocorreu a cerca de 100 km de profundidade, pelas 17h43 locais (20h43 em Portugal).