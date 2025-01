Em atualização

O antigo ministro social-democrata António Couto dos Santos é o morto encontrado esta segunda-feira a boiar num lago no Citygolf, na Senhora da Hora, em Matosinhos, revelaram à Lusa fontes dos Bombeiros de São Mamede de Infesta e do PSD. Fonte oficial da PSP diz ao Observador que “não foram verificados indícios de crime”.

O alerta foi dado pelas 11h35 com a referência de que havia um homem caído no lago do clube. Quando chegou ao local, a PSP confirmou a presença de um corpo na água e falou com testemunhas que “afirmaram ter visto o indivíduo a jogar sozinho e que a dada altura deixaram de o ver”.

Couto dos Santos, de 75 anos, foi por três vezes ministro de Aníbal Cavaco Silva, gerindo as pastas da Educação, Assuntos Parlamentares e da Juventude, tendo antes sido secretário de Estado da Juventude, Qualidade de Vida e Ambiente.

O clube de golfe encontra-se encerrado. A vítima tinha-se deslocado de manhã para o local para jogar golfe.

Segundo a fonte dos bombeiros, o corpo do antigo governante já seguiu para o Instituto de Medicina Legal do Porto. Alguns meios avançam que a Polícia Judiciária mandou retirar a água do lago onde foi encontrado o corpo a boiar para tentar encontrar o taco que se encontra desaparecido, mas ao Observador fonte oficial da PJ garante que não foi acionada, nem estiveram inspetores no local.

O Citygolf avança, num comunicado à imprensa, que o antigo ministro “efetuava uma volta de treino quando teve a infelicidade de cair no lago do buraco 7, em circunstâncias ainda em investigação”. Na nota, o clube manifesta ainda solidariedade com os familiares e amigos da vítima.

António Couto dos Santos nasceu em 18 de maio de 1949, em Forjães, no concelho de Esposende, tendo feito o ensino secundário no Liceu Passos Manuel, em Lisboa e se licenciado em Engenharia Química no Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa.

O antigo governante foi também deputado pelos distritos de Setúbal (1987-1994) e de Aveiro (2009-2015), presidente do Conselho de Administração (CA) da Assembleia da República (2011-2015), presidente da Comissão Parlamentar de Saúde (2009-2011) e vice-presidente da mesma comissão (2011-2015).

A nível empresarial, esteve na Quimigal (1983-1985), foi presidente executivo da Associação Empresarial de Portugal (1995-2007), integrou o CA do Hospital da Amadora (1995-2003), presidiu à Casa da Música no Porto (2004-2005) e foi membro de diversos órgãos sociais na área dos media, comunicações, construção, energia e ambiente), tendo sido ainda consultor nas áreas de Energia, Ambiente e Saúde.

Couto dos Santos desempenhou ainda as funções de cônsul honorário da Rússia no Porto, tendo apresentado a sua recusa ao lugar em 26 de fevereiro de 2022, na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia.