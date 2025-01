O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, que está no cargo há nove anos, estará a preparar-se para apresentar a demissão de líder do Partigo Liberal, de acordo com o jornal canadiano Globe and Mail. O anúncio deverá ser feito antes de quarta-feira, quando a cúpula dos liberais vai reunir-se de emergência.

Segundo o jornal, não é ainda claro se Trudeu sairá imediatamente do cargo ou continuará até que seja escolhido um novo líder do Partido Liberal, que se posiciona no centro-esquerda.

O jornal avançou, este domingo, que o anúncio da demissão como líder do Partido Liberal poderá ser feito já esta segunda-feira, mas a Reuters, por sua vez, acrescentava, esta madrugada, que o governante ainda não tinha tomado uma decisão final no domingo. Os liberais têm marcada uma reunião de emergência na quarta-feira e, segundo o Globe and Mail, é esperado um anúncio de Trudeau pelo menos antes dessa data.

O gabinete de Justin Trudeau ainda não comentou as notícias e publicou, como habitualmente, a agenda do governante para esta segunda-feira — vai participar numa reunião virtual do gabinete sobre as relações entre o Canadá e os EUA.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Trudeau terá sondado o ministro das Finanças, Dominic LeBlanc, para avaliar se estaria disponível para assumir o cargo de líder do partido e do governo, de forma interina. Mas a dada como provável candidatura de LeBlanc à liderança dos liberais inviabilizaria esse plano.

As sondagens mais recentes têm mostrado uma queda acentuada dos liberais, em vésperas das legislativas, que se realizam até outubro. Trudeau lidera o Partido Liberal desde 2013 e é primeiro-ministro desde 2015.

Em dezembro, a vice-primeira-ministra e ministra das Finanças do Canadá, Chrystia Freeland, demitiu-se depois de ter revelado divergências com o primeiro-ministro, Justin Trudeau, “sobre a melhor forma de fazer avançar” a situação económica do país. Na altura, o Partido Liberal estava 20 pontos atrás do Partido Conservador nas intenções de voto e tem estado a perder apoio parlamentar.

Em setembro, o Novo Partido Democrático deixou cair o apoio aos liberais alegando o incumprimento de promessas de investimento público. A demissão de Chrystia Freeland, em dezembro, fragilizou ainda mais o Executivo.