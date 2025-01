O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, concedeu uma longa entrevista ao podcaster norte-americano Lex Friedman, próximo do magnata Elon Musk. Publicada este domingo, o chefe de Estado foi questionado sobre variados tema relacionados com o conflito e deixou também um aviso: se o Presidente eleito norte-americano Donald Trump retirar os Estados Unidos da América (EUA) da NATO, o líder russo, Vladimir Putin, “vai destruir a Europa”.

“Calculemos o tamanho das Forças Armadas na Europa. Porque é que Hitler conquistou quase toda a Europa? Por causa do seu exército”, começou por dizer Volodymyr Zelensky, referindo que as maiores Forças Armadas são as ucranianas. “O segundo lugar, França, tem Forças Armadas quatro vezes inferiores a nós”, enfatizou o Presidente ucraniano.

Here's my conversation with Volodymyr Zelenskyy (@ZelenskyyUa).

It was an intense and heartfelt conversation, my goal for which was to do my small part in pushing for peace.

We spoke in a mix of 3 languages: English, Ukrainian, and Russian. It's fully dubbed in each of those 3… pic.twitter.com/2zoxM0FG89

— Lex Fridman (@lexfridman) January 5, 2025