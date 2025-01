O momento dificilmente poderia ser melhor, o final dificilmente poderia ser pior. Apesar das quatro vitórias consecutivas sem consentir qualquer golo, o FC Porto voltou a cair frente ao Sporting na meia-final da Taça da Liga pela quarta ocasião noutros tantos encontros e adensou o cenário negativo em jogos grandes na presente temporada, com a vitória com uma reviravolta épica na Supertaça e três derrotas seguidas diante de Sporting e Benfica no Campeonato e na Taça da Liga. E com mais dados negativos a saírem de Leiria.

Os dragões, que contaram com Cláudio Ramos no lugar de Diogo Costa na baliza, voltaram a sofrer um golo 462 minutos depois e, apenas pela segunda vez na presente temporada, não conseguiram marcar, algo que tinha acontecido antes no clássico da Primeira Liga em Alvalade. Com isso, o conjunto portista voltou a perder um mês e meio depois, de novo numa partida a eliminar para uma taça como tinha acontecido antes em Moreira de Cónegos frente ao Moreirense para a Taça de Portugal. Ainda assim, e apesar do desaire que retirou a possibilidade ao FC Porto de ganhar mais um título, Eustáquio, internacional canadiano que voltou a ser titular nos azuis e brancos, fez questão de mostrar toda a confiança na segunda metade da época.

O ????FC Porto volta a perder um jogo um mês e meio depois, novamente a cair numa ????Taça:

D 1-0 Sporting, Taça da Liga

D 2-1 Moreirense, Taça de Portugal pic.twitter.com/6MarVWnvF7 — Playmaker (@playmaker_PT) January 7, 2025

“Penso que entrámos muito bem no jogo, conseguimos procurar os espaços que o Sporting deixava entrelinhas e também por fora, chegámos muitas vezes ao último terço mas faltou definir melhor. Eles acabaram por ter as oportunidades deles mas ao intervalo senti que o jogo estava nas nossas mãos e que tínhamos qualidade suficiente para atacar o jogo, para marcar e ganhar. A verdade é que na segunda parte não conseguimos concretizar e eles acabam por marcar num ressalto, o que tornou tudo mais difícil. Faltou definir melhor mas quisemos sempre fazer as coisas muito à pressa. Tínhamos qualidade para dar mais toques, entrar na área do Sporting a tabelar ou de outra forma, porque eles estavam a deixar muito espaço. Tentámos depois ir atrás do resultado, mais com coração do que cabeça”, referiu Eustáquio à SportTV.

É a 2.ª vez que o ????FC Porto fica em branco nesta temporada (27 jogos), novamente frente ao ????Sporting:

D 1-0, Taça da Liga

D 2-0, Liga pic.twitter.com/Jp0nDuOCJp — Playmaker (@playmaker_PT) January 7, 2025

Temos uma Supertaça no bolso e saio deste jogo com a convicção de que quando apanharmos os rivais em casa vamos ganhar-lhes. Temos agora um jogo importantíssimo na Madeira que nos vai trazer de volta ao primeiro lugar, que é o nosso lugar”, salientou o médio portista.

Após 462 minutos, o ????FC Porto volta a sofrer um golo. pic.twitter.com/pPgNaIhqTt — Playmaker (@playmaker_PT) January 7, 2025

“Faltaram alguns timings de pressão no início da segunda parte, eles começaram a ganhar ânimo por conseguirem entrar no último terço e a história do jogo é por aí. Ainda tenho mais certezas hoje de que vamos ser campeões. Peso da derrota? Não tem peso nenhum porque tivemos momentos em que dominámos o jogo e consegui perceber que a nossa equipa quando está bem é mesmo muito forte. Tenho a certeza que quando os recebermos no Dragão vamos ganhar-lhes”, reforçou depois em declarações à SIC.