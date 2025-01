Tiroteio dentro de residência oficial do Presidente do Chade. Ministro diz que "situação está sob controlo"

O grupo jihadista Boko Haram invadiu a residência oficial do Presidente do Chade na capital N’Djamena esta quarta-feira, mas o ataque acabou por ser travado pelas forças de segurança presidenciais. Segundo o Al-Arabiya, Mahamat Déby, o chefe de Estado, estava dentro da propriedade.

A notícia do tiroteio foi inicialmente avançada pela agência France Presse, que confirmou a presença de membros armados do grupo no interior do recinto da residência, enquanto “tanques foram vistos nas ruas da capital e todas as estradas até à presidência foram bloqueadas”.

Poucos minutos depois da informação sobre o ataque ter sido divulgada, o ministro da Comunicação Aziz Mahamat Saleh escreveu na sua página no Facebook que não se passava “nada de grave” e que “a situação já estava sob controlo”.