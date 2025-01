O almirante Gouveia e Melo venceria todos os potenciais adversários, Passos Coelho derrotaria os socialistas e Mário Centeno levaria a melhor sobre Marques Mendes. São alguns dos resultados do barómetro da Pitagórica para o JN, TSF e TVI/CNN sobre as eleições presidenciais de 2026. A sondagem foi divulgada esta quinta-feira à noite. O militar agora na reserva ainda não anunciou oficialmente uma candidatura a Belém.

De acordo com o barómetro, o ex-chefe do Estado-maior da Armada e ex-líder da task force da vacinação contra a Covid-19 conseguiria a maioria dos votos nos cinco cenários em que foi avaliado. Nos duelos hipotéticos com os candidatos da área social-democrata, o que mais se aproxima de Gouveia e Melo é Pedro Passos Coelho — que, ainda assim, ficaria 18 pontos percentuais abaixo. Contra os socialistas, Centeno obtém o melhor resultado — mas, ainda assim, com menos 19 pontos.

Gouveia e Melo foi testado contra Luís Marques Mendes e o almirante leva uma vantagem sobre o ex-presidente do PSD e ex-ministro de 21 pontos: 51% face a 30%. Apesar de sair vitorioso entre os eleitores da Aliança Democrática, perde para Mendes nos escalão etário dos mais novos, entre os 18 e os 34 anos.

Mário Centeno é o candidato socialista que mais se aproxima de Gouveia e Melo num cenário de segunda volta, mas fica, ainda assim, a 19 pontos: 51% face a 32%.

Dos 11 cenários testados no barómetro divulgado esta quinta-feira, há um único caso de uma vitória de um candidato do Partido Socialista: se à segunda volta chegasse Mário Centeno (42%) e Luís Marques Mendes (36%), já que o governador do Banco de Portugal vence na grande maioria dos segmentos relevantes.

O almirante Gouveia e Melo obteve 28% de “votaria de certeza”, só igualado por António Guterres, que vai continuar como secretário-geral das Nações Unidas até ao final de 2026 e não pode, por isso, ser candidato. A vantagem de Gouveia e Melo foi também visível em relação a outros putativos candidatos, como António Costa (que recolheu 22% de intenções de voto nesta sondagem), Mário Centeno (com 17%) ou Marques Mendes (15%).

André Ventura fica atrás de 13, igualando-se a António Vitorino (com 11%). À sua frente ficam, para além de Ana Gomes (12%), nomes como João Cotrim Figueiredo, Rui Rio e Durão Barroso obtiveram (todos com 13% cada) ou Paulo Portas (12%). Gomes é a única mulher nos 19 candidatos incluídos na sondagem da Pitagórica.

António José Seguro reune apenas 8% de “votaria de certeza”, tal como Santana Lopes, Aguiar-Branco, Francisco Louçã.

Só André Ventura, Joana Amaral Dias e André Pestana oficializaram candidaturas às eleições presidenciais que acontecem no próximo ano.