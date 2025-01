Está a ser uma temporada para esquecer. Se puxarmos a fita atrás, o calvário começou ainda em julho, durante a Copa América. Como é habitual, Rodrigo Bentancur entrou para as meias-finais da prova, frente à Colômbia, como titular da seleção do Uruguai, mas teve de abandonar a partida com pouco mais de 30 minutos de jogo, devido a lesão. No final, os uruguaios perderam (0-1) e acabaram por terminar a prova na terceira posição. Já este ano, o médio voltou a estabelecer-se como titular do Tottenham, só que terminou o ano da pior forma, depois de ter sido suspenso devido a… comentários sobre um colega de equipa.

Regressado aos relvados, Bentancur voltou a ser titular esta quarta-feira, na receção do Tottenham ao Liverpool, a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça da Liga. Estavam decorridos apenas quatro minutos de jogo quando, na sequência de um canto e na tentativa de disputar a bola, o jogador de 27 anos caiu inanimado no relvado, tendo perdido os sentidos. Os sinais não eram animadores quando, segundos antes, a realização da transmissão televisiva focou o médio, e a situação acabou por gerar o pânico no estádios dos spurs.

Hope Bentancur is ok,

He is clearly not with it when waiting for the corner to come in.

Jaw is all over the place pic.twitter.com/NpYW8iTJBF

— Mitch Davis (@mitchdavis_1) January 8, 2025