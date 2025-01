O Inster é a novidade mais interessante da Hyundai para 2025. Não por ser a maior ou a mais possante, mas sim porque é a mais barata e, ainda assim, oferece espaço no habitáculo, uma mala decente, uma autonomia superior aos eléctricos com custos similares e um preço que em Portugal deverá ficar entre 20 e 25 mil euros, uma vez que na Alemanha começa nos 23.900€.

As vendas na Coreia do Sul arrancaram no Verão de 2024 e, agora, o pequeno modelo chegou ao Japão, onde é proposto por valores a partir de 2.849.000 ienes, o que equivale a 17.600€, sendo que as versões com mais bateria, mais potência e mais equipamento podem atingir 22.000€. Ora, a chegada do Inster ao mercado nipónico deixou os japoneses assustados, uma vez que este Hyundai não só é acessível, como bate o BYD Dolphin, que é maior, mas que tradicionalmente tem o baixo preço como trunfo. O A-SUV da Hyundai fica até muito próximo do Nissan Sakura, o eléctrico mais vendido no Japão, que é aí comercializado pelo equivalente a 16.000€, mas que na realidade é muito mais pequeno, substancialmente menos potente e oferece uma autonomia de somente 180 km.

A maior distância entre eixos assegura mais espaço para quem se senta atrás. Veja aqui, em detalhe, o interior do Hyundai Inster 12 fotos

O Inster, que já chegou a alguns países europeus, vai estar em breve disponível também em Portugal, figurando já no site do construtor para o nosso país, onde é possível conhecer e solicitar informações. Com aspecto de mini SUV, este Hyundai possui apenas 3,82 metros de comprimento, 1,61 m de largura, 1,57 m de altura, mas é grande para para o segmento A, sobretudo devido aos 2,58 m que separam os seus eixos, uma dimensão digna do segmento B e que lhe garante mais espaço para quem se senta atrás.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A altura interior do A-SUV é também maior, a que se associa a uma bagageira funcional, com o ar mais robusto a ser reforçado pela aparente maior distância ao solo e pelos plásticos que protegem os guarda-lamas. Também a zona inferior dos pára–choques anterior e posterior está em linha com o que nos habituámos a ver nos jipes e SUV, sensação para que contribuem igualmente as barras no tejadilho.

Para se deslocar, o Inster monta à frente um motor eléctrico com 97 ou 115 cv e está disponível com duas capacidades distintas de bateria (42 e 49 kWh) que, segundo o método europeu WLTP, asseguram autonomias de até 355 km. Este é um valor bem superior ao habitual para veículos eléctricos que, quando são propostos por valores em torno dos 20.000€, dispõem de um alcance entre recargas que não ultrapassa em muito os 200 km.

Este pequeno Hyundai é mais um dos modelos a bateria que vai ajudar na democratização desta tecnologia pois, com a fasquia colocada abaixo dos 25.000€, haverá mais potenciais condutores a ter acesso a um eléctrico barato que, ainda em 2025, vai ver a oferta reforçada com a versão Inster Cross, diferenciada por um aspecto mais radical e aventureiro.