As vendas da Jerónimo Martins cresceram 9,3% no ano passado, atingindo os 33,5 mil milhões de euros. É um novo recorde para a dona do Pingo Doce, que no ano passado ultrapassou pela primeira vez a fasquia dos 30 mil milhões de euros em vendas.

Segundo o comunicado divulgado esta terça-feira relativo às vendas preliminares de 2024, as vendas do grupo no último trimestre do ano passado aumentaram 6,7% para os 8,7 mil milhões de euros.

Na mensagem que acompanha o comunicado, o presidente executivo da Jerónimo Martins, Pedro Soares dos Santos, sublinha que o grupo antecipou um ano de 2024 “difícil, conscientes que a queda da inflação alimentar, acompanhada por uma elevada inflação nos custos, levaria à intensificação da concorrência nos mercados em que operamos e a uma maior pressão sobre o negócio”.

Para 2025, Soares dos Santos destaca que o ambiente “permanecerá turbulento e incerto, pelo menos na primeira metade do ano”. Nesse contexto, o grupo prevê que “o comportamento do consumidor continue a pautar-se por prudência e contenção, e que a dinâmica concorrencial dos mercados se mantenha sob elevada pressão”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No ano que passou, as vendas do Pingo Doce cresceram 4,5% para 5,1 mil milhões de euros. Ainda em Portugal, o Recheio (cuja empresa entrou no ano passado no capital do Observador) contribuiu com 1,4 mil milhões de euros para as vendas do grupo, uma subida de 1,9%.

Em 2024, Portugal representou, assim, menos de 20% das vendas do grupo Jerónimo Martins, que tem a maior fatia do seu negócio na Polónia. A maior insígnia do grupo, a Biedronka, registou um aumento das vendas de 4,1% em moeda local. Em euros, as vendas atingiram os 23,6 mil milhões, mais 9,6% do que em 2023. Também na Polónia, a Hebe registou vendas de 161 milhões de euros, mais 15,1% (em euros) face a 2023.

A Jerónimo Martins opera ainda na Colômbia através da Ara. Esta rede de supermercados terminou 2024 com um aumento das vendas em moeda local de 11,1%. Em euros, as vendas atingiram 2,9 mil milhões de euros, 17% acima de 2023, revela a JM.

Durante o ano passado, o grupo abriu 386 novas lojas e remodelou 366.

A Jerónimo Martins tem marcada a apresentação dos resultados de 2024 para o próximo dia 19 de março.