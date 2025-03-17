Rebeldes do Iémen denunciam novo ataque dos EUA

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Os rebeldes Houthi do Iémen denunciaram um novo ataque dos Estados Unidos da América (EUA) na região ocidental de Hodeida, controlada pelos rebeldes apoiados pelo Irão, no âmbito de uma operação de ordenada pelo Presidente norte-americano, Donald Trump.

“Um ataque dos EUA teve como alvo a região de Bajel, na província de Hodeida“, afirmou esta segunda-feira um porta-voz dos insurgentes, e outros ataques visaram uma fábrica de aço na região de al-Salif, na mesma província, informou a agência noticiosa dos rebeldes, Saba, bem como a estação de televisão Al-Massira.

Dezenas de milhares de pessoas marcharam esta segunda-feira no Iémen em resposta a um apelo dos rebeldes Houthis, dois dias após os ataques dos Estados Unidos contra redutos do movimento pró-iraniano.

No sábado à noite, os EUA iniciaram uma série de ataques aéreos contra várias cidades controladas pelos houthis no norte e centro do Iémen, bem como em Sana, que segundo o movimento xiita fizeram 53 mortos e 98 feridos.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avisou esta segunda-feira que o Irão será “considerado responsável” por qualquer novo ataque dos houthis, após o movimento iemenita apoiado por Teerão reivindicar uma ação armada contra um porta-aviões norte-americano no Mar Vermelho.

“Cada tiro disparado pelos houthis será considerado, a partir de agora, como um tiro disparado por armas iranianas e pelos líderes iranianos, e o Irão será responsabilizado e sofrerá as consequências. E serão terríveis”, escreveu o líder da Casa Branca na sua plataforma Truth Social.