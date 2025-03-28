A secretária de Segurança Nacional norte-americana, Kristi Noem, esteve esta quarta-feira em El Salvador, onde visitou a prisão de alta-segurança, CECOT. Foi durante esta visita que Noem gravou um vídeo em frente a uma cela com dezenas de prisioneiros e ameaçou “perseguir” os imigrantes que estão nos Estados Unidos sem documentos. “Esta é uma das consequências que podem enfrentar”, declarou.

A visita de Noem surge dias depois de três voos com imigrantes nos EUA terem sido deportados para El Salvador e presos no Centro de Confinamento de Terrorismo, o nome oficial desta prisão construída em 2022 pelo Presidente salvadorenho Nayib Bukele. Estas deportações foram feitas ao abrigo do Alien Enemies Act, uma lei de 1798 que permite a retirada do país de todos os venezuelanos com mais de 14 anos que não tenham a sua situação regularizada, sem recurso aos tribunais de imigração.

Durante a visita desta quarta-feira, Kristi Noem visitou dois blocos de celas, o armeiro e a unidade de isolação. No primeiro bloco, as celas eram ocupadas por homens venezuelanos, acusados de pertencer a gangues, que permaneceram de pé e em silêncio enquanto a secretária norte-americana falava com oficiais salvadorenhos, descreve a CNN.

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A visita continuou no outro bloco, onde os guardas obrigaram reclusos salvadorenhos a alinhar-se junto às grades das celas, sem camisolas ou máscaras de proteção facial, para que Kristi Noem pudesse gravar o vídeo. A maior parte dos homens tem tatuadas as letras MS, um símbolo do gangue Mara Salvatrucha.

I toured the CECOT, El Salvador’s Terrorism Confinement Center. President Trump and I have a clear message to criminal illegal aliens: LEAVE NOW. If you do not leave, we will hunt you down, arrest you, and you could end up in this El Salvadorian prison. pic.twitter.com/OItDqNsFxM — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) March 26, 2025

Foi em frente a estas dezenas de prisioneiros que Noem ameaçou os imigrantes sem documentados com uma pena semelhante. “Quero que toda a gente saiba: se vierem para o nosso país de forma ilegal, esta é uma das consequências que podem enfrentar“, declara, depois de breves agradecimentos aos oficiais salvadorenhos e a Bukele.

“Em primeiro lugar, nem venham para o nosso país de forma ilegal. Serão retirados e acusados. E saibam que estas instalações são uma das ferramentas ao nosso dispor e que iremos utilizar se cometerem crimes contra o nosso povo”, continua Kristi Noem. Na descrição do vídeo, publicado nas redes sociais, Noem escreveu: “Se não saírem, nós vamos perseguir-vos e podem acabar nesta prisão salvadorenha”.

A visita de Noem e a publicação nas redes sociais foram denunciadas por organizações de Direitos Humanos como um “uma típica exibição nojenta e cruel de teatro político” que tem como objetivo “incutir medo nos imigrantes”. “O facto de a administração Trump estar a desrespeitar ordens judiciais e negar um processo justo às pessoas dentro das fronteiras dos EUA é escandaloso e assustador”, avaliou a diretora da organização LAWG, sediada em Washington ao The Guardian.

A CECOT tem sido alvo de múltiplas investigações por parte destas organizações por possíveis violações de Direitos Humanos. À primeira vista, criticam o facto de as prisões estarem sobrelotadas e não permitirem aos reclusos estar ao ar livre, condições visíveis nos vídeos partilhados publicamente. Mas também existem acusações de “tortura e tratamento desumano” dos prisioneiros.