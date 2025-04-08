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As insolvências a nível mundial podem aumentar até 6% em 2025 devido à “guerra comercial” e às tarifas impostas por Donald Trump, segundo um estudo da Crédito y Caución.

De acordo com o estudo, a previsão inicial era de que as insolvências iriam estabilizar. Contudo, a Crédito y Caución avaliou uma mudança de cenário face ao panorama internacional.

A seguradora de crédito considera que as insolvências poderão manter-se ao mesmo nível de 2024 ou aumentar 6% a nível mundial.

No caso da União Europeia, poderão crescer entre 1% e 5% este ano, dependendo do impacto das consequências da guerra comercial.

Em 2024, as insolvências subiram 19% em resultado de condições económicas, do aumento de custos dos fatores de produção, taxas de juro mais elevadas e da reversão das medidas de apoio governamental para fazer face à pandemia.

A curto prazo, as empresas poderão ser afetadas por um acesso mais restritivo ao crédito devido à atual incerteza económica.

De um modo geral, o estudo aponta para que as empresas beneficiem de condições de financiamento mais favoráveis em 2025, embora permaneçam riscos descendentes significativos devido à incerteza política.