O Hospital de Gaia detetou a presença da bactéria legionella em três pontos de água mas não há infetados e foi feita uma desinfeção total da rede de canalização, disse à Lusa fonte oficial.

“Não há infetados”, assegurou a mesma fonte da Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho.

A instituição faz análises mensalmente e a bactéria foi detetada na quarta-feira, em três pontos de água que foram inativados e ainda assim continuam, explicou.

Em causa estiveram torneiras do posto de enfermagem, de uma casa de banho e de uma copa de profissionais.

A Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho aguarda agora pela contra-análise para levantamento das “medidas preventivas”, mas tal só poderá acontecer num prazo de 21 dias, o “tempo de incubação” da bactéria.

A ULS determinou que os utentes internados deixem de tomar banho de chuveiro ou, no caso de tal não ser possível, que o façam com máscara.

A Doença dos Legionários, uma pneumonia provocada pela bactéria Legionella pneumophila, caracteriza-se pelo aparecimento de sintomas como febre, mal-estar geral, dores de cabeça, dores musculares, tosse não produtiva e diarreia.

A infeção transmite-se por via aérea (respiratória), através da inalação de gotículas de água (aerossóis) ou, mais raramente, por aspiração de água contaminada com a bactéria.