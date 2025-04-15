Szczesny é o protagonista de uma das histórias mais surpreendentes da temporada que está a aproximar-se do fim. Depois de ter deixado a Juventus e terminado a carreira, o guarda-redes polaco foi resgatado da reforma pelo Barcelona na sequência da grave lesão de Ter Stegen — começou por ser suplente de Iñaki Peña, conquistou a titularidade e já se tornou herói dos catalães em várias ocasiões.

Esta terça-feira, na Alemanha, Szczesny voltava a ser o natural dono da baliza do Barcelona enquanto a equipa de Hansi Flick tentava fechar o apuramento para as meias-finais da Liga dos Campeões. Depois da goleada imposta ao Borussia Dortmund na primeira mão dos quartos de final, na Catalunha, os catalães tinham um aparente jogo para cumprir calendário — e cabia ao guarda-redes polaco realizar a antevisão de uma partida onde o objetivo era ganhar, mas também era gerir esforços para a aguerrida corrida pela La Liga.

“Há uns meses estava na praia e não queria jogar futebol. Agora tenho a oportunidade de o fazer naquela que creio ser a melhor equipa da Europa. É um pouco surreal para mim, mas a melhor parte do jogo, para mim, é a vitória. Todos celebram no balneário, o tempo que passamos juntos, os treinos… São bons sentimentos e tinha saudades disso”, defendeu o jogador de 34 anos, que acrescentou que o Barcelona não podia “pensar na derrota” em Dortmund.

Assim, no Signal Iduna Park, Hansi Flick apostava naturalmente em Raphinha e Lamine Yamal no apoio a Lewandowski, com Dani Olmo a começar no banco e Fermín López a surgir nas costas do avançado polaco. Do outro lado, num Borussia Dortmund que vinha de um empate contra o Bayern Munique no fim de semana, Niko Kovac lançava Guirassy como referência ofensiva, para além de Max Beier e Adeyemi, e deixava os trunfos Julian Brandt e Giovanni Reyna como suplentes.

Os alemães abriram o marcador ainda dentro do quarto de hora inicial, com Guirassy a converter uma grande penalidade depois de Szczesny fazer falta sobre Pascal Gross dentro da grande área (11′). O Borussia Dortmund foi a vencer para o intervalo, embora claramente em desvantagem na eliminatória, e passou a acreditar ainda mais logo no início da segunda parte com o bis de Guirassy, que a meias com Raphinha cabeceou na sequência de um canto na direita para encurtar novamente as diferenças (49′).

Logo depois, porém, a esperança alemã esmoreceu quando Bensebaini fez autogolo e voltou a deixar o Barcelona mais confortável (54′), com Hansi Flick a tentar surfar a onda com a entrada de Pedri para o lugar de Gavi enquanto Niko Kovac lançava Giovanni Reyna e Julien Duranville. Guirassy ainda carimbou o hat-trick já dentro do último quarto de hora, depois de uma autêntica oferta de Ronald Araújo (76′), mas o milagre não aconteceu mesmo.

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O Borussia Dortmund venceu o Barcelona na Alemanha, mas não conseguiu contornar a goleada sofrida na primeira mão e está fora da Liga dos Campeões depois de ter chegado à final na temporada passada. Já os catalães, apesar do susto, seguem para as meias-finais da principal competição europeia, onde vão encontrar Inter Milão ou Bayern Munique.